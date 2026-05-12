Литва выдвинула требование относительно 21-го пакета санкций против РФ

Европа не имеет права ослаблять давление на страну-агрессорку Россию в рамках 21-го пакета санкций. С таким четким требованием выступил глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Будрис в очередной раз обратил внимание на то, что режим российского диктатора Владимира Путина пренебрежительно относится к любому предложению по прекращению огня и достижению мира.

Шоу, которое Россия устроила нам в выходные — военное представление на Красной площади — было единственным мотивом президента Путина в предложении о прекращении огня. Это нереально, и именно так мы должны оценивать ситуацию — продолжать давление, поэтому мы уже вносим новые предложения по 21 пакету санкций. Кястутис Будрис Глава МИД Литвы

По словам шефа эстонской дипломатии Маргуса Тсахкна, новый 21 пакет санкций против России может стать серьезным ударом для российской энергетики. Более того, могут ограничить морские перевозки нефти.

С заявлением на этот счет также выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.