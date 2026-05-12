Литва выдвинула требование относительно 21-го пакета санкций против РФ

Европа не имеет права ослаблять давление на страну-агрессорку Россию в рамках 21-го пакета санкций. С таким четким требованием выступил глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
Главные тезисы
- Новый 21 пакет санкций может серьезно ударить по энергетическому сектору России.
- Европа также рассматривает возможность введения санкций против военно-промышленного комплекса и теневого флота РФ.
Литва требует, чтобы давление на Россию усиливалось
Будрис в очередной раз обратил внимание на то, что режим российского диктатора Владимира Путина пренебрежительно относится к любому предложению по прекращению огня и достижению мира.
По словам шефа эстонской дипломатии Маргуса Тсахкна, новый 21 пакет санкций против России может стать серьезным ударом для российской энергетики. Более того, могут ограничить морские перевозки нефти.
С заявлением на этот счет также выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Она официально подтвердила, что в 21-й пакет санкций могут войти меры против военно-промышленного комплекса РФ, а также против российского теневого флота.
