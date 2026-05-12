Литва висунула вимогу щодо 21-го пакету санкцій проти РФ

Європа не має права послаблювати тиск на країну-агресорку Росію у межах 21-го пакету санкцій. З такою чіткою вимогою виступив очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Литва вимагає, щоб тиск на Росію посилювався

Будріс вкотре звернув увагу на те, що режим російського диктатора Володимира Путіна зневажливо ставиться до будь-якої пропозиції щодо припинення вогню та досягнення миру.

Шоу, яке Росія влаштувала нам на вихідних — військова вистава на Червоній площі — було єдиним мотивом президента Путіна у пропозиції про припинення вогню. Це нереально, і саме так ми маємо оцінювати ситуацію — продовжувати тиск, тому ми вже вносимо нові пропозиції щодо 21-го пакета санкцій. Кястутіс Будріс Глава МЗС Литви

За словами шефа естонської дипломатії Маргуса Тсахкна, новий 21-й пакет санкцій проти Росії може стати серйозним ударом для російської енергетики. Найбільше можуть обмежити морські перевезення нафти.

З заявою з цього приводу також виступила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.