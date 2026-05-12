Литва висунула вимогу щодо 21-го пакету санкцій проти РФ

Європа не має права послаблювати тиск на країну-агресорку Росію у межах 21-го пакету санкцій. З такою чіткою вимогою виступив очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.
Головні тези:
- Новий 21-й пакет санкцій може серйозно ударити по енергетичному сектору Росії.
- Європа також розглядає можливість введення санкцій проти військово-промислового комплексу та тіньового флоту РФ.
Литва вимагає, щоб тиск на Росію посилювався
Будріс вкотре звернув увагу на те, що режим російського диктатора Володимира Путіна зневажливо ставиться до будь-якої пропозиції щодо припинення вогню та досягнення миру.
За словами шефа естонської дипломатії Маргуса Тсахкна, новий 21-й пакет санкцій проти Росії може стати серйозним ударом для російської енергетики. Найбільше можуть обмежити морські перевезення нафти.
З заявою з цього приводу також виступила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.
Вона офіційно підтвердила, що до 21-го пакета санкцій можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу РФ, а також проти російського тіньового флоту.
