Литва висунула вимогу щодо 21-го пакету санкцій проти РФ
Литва висунула вимогу щодо 21-го пакету санкцій проти РФ

Європа не має права послаблювати тиск на країну-агресорку Росію у межах 21-го пакету санкцій. З такою чіткою вимогою виступив очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

  • Новий 21-й пакет санкцій може серйозно ударити по енергетичному сектору Росії. 
  • Європа також розглядає можливість введення санкцій проти військово-промислового комплексу та тіньового флоту РФ.

Литва вимагає, щоб тиск на Росію посилювався

Будріс вкотре звернув увагу на те, що режим російського диктатора Володимира Путіна зневажливо ставиться до будь-якої пропозиції щодо припинення вогню та досягнення миру.

Шоу, яке Росія влаштувала нам на вихідних — військова вистава на Червоній площі — було єдиним мотивом президента Путіна у пропозиції про припинення вогню. Це нереально, і саме так ми маємо оцінювати ситуацію — продовжувати тиск, тому ми вже вносимо нові пропозиції щодо 21-го пакета санкцій.

Кястутіс Будріс

Кястутіс Будріс

Глава МЗС Литви

За словами шефа естонської дипломатії Маргуса Тсахкна, новий 21-й пакет санкцій проти Росії може стати серйозним ударом для російської енергетики. Найбільше можуть обмежити морські перевезення нафти.

З заявою з цього приводу також виступила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

Вона офіційно підтвердила, що до 21-го пакета санкцій можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу РФ, а також проти російського тіньового флоту.

