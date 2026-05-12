Пєсков пояснив слова Путіна про нібито завершення війни з Україною

Речник Кремля Дмитро Пєсков вирішив прокоментувати слова російського диктатора Володимира Путіна про нібито наближення завершення війни проти України. За його словами, йдеться про "напрацювання" у мирному процесі та усіх посередницьких зусиль США.
Головні тези:
- Пєсков почав стверджувати, що війна “може зупинитися будь-якої миті”.
- Путін нібито готовий "у будь-який момент" зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Москві для переговорів.
У Кремлі пояснили гучну заяву Путіна
Російські пропагандисти поцікавилися в Пєскова, як можна тлумачити слова глави Кремля про те, що "конфлікт навколо України близький до завершення".
Вони також хотіли дізнатися, чи є розуміння можливих строків.
За словами Пєскова, офіційна Москва нібито "залишається відкритою до контактів", а також привітав продовження посередницьких зусиль США.
За словами спікера Путіна, війна проти України може завершитися "будь-якої миті", якщо, мовляв, команда Володимира Зеленського ухвалить "необхідні рішення".
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-