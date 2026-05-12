Пєсков пояснив слова Путіна про нібито завершення війни з Україною

Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков вирішив прокоментувати слова російського диктатора Володимира Путіна про нібито наближення завершення війни проти України. За його словами, йдеться про "напрацювання" у мирному процесі та усіх посередницьких зусиль США.

Головні тези:

  • Пєсков почав стверджувати, що війна “може зупинитися будь-якої миті”.
  • Путін нібито готовий "у будь-який момент" зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Москві для переговорів.

У Кремлі пояснили гучну заяву Путіна

Російські пропагандисти поцікавилися в Пєскова, як можна тлумачити слова глави Кремля про те, що "конфлікт навколо України близький до завершення".

Вони також хотіли дізнатися, чи є розуміння можливих строків.

За словами Пєскова, офіційна Москва нібито "залишається відкритою до контактів", а також привітав продовження посередницьких зусиль США.

Той багаж напрацювань у плані мирного процесу дозволяє говорити про те, що дійсно наближається завершення. Але говорити в цьому контексті про якусь конкретику наразі не доводиться. Ви знаєте, що гуманітарне перемир'я завершилося, і спеціальна воєнна операція триває.

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

За словами спікера Путіна, війна проти України може завершитися "будь-якої миті", якщо, мовляв, команда Володимира Зеленського ухвалить "необхідні рішення".

Вона може зупинитися будь-якої миті, щойно київський режим і Зеленський візьмуть на себе відповідальність та ухвалять необхідні рішення. Які рішення потрібно ухвалити — у Києві добре відомо, — додав Пєсков.

