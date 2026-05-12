Прем’єр Британії Стармер відреагував на чутки про його відставку

Британський лідер Кір Стармер офіційно заявив кабінету міністрів, що ніхто не ініціював процедуру виклику його лідерству. Окрім того, він чітко дав зрозуміти, що не планує йти у відставку.

За словами британського лідера, він "бере на себе відповідальність за результати виборів і за те, щоб здійснити обіцяні нами зміни".

Кір Стармер також публічно визнав, що останні 2 доби стали дестабілізаційними для уряду Великої Британії.

Прем’єр-міністр вирішив не приховувати, що це має реальні економічні наслідки для усієї країни.

На тлі останніх подій Стармер нагадав, що в у Лейбористській партії існує процедура виклику лідеру — однак її ніхто не запускав.

Країна очікує, що ми продовжимо керувати. Саме це я і роблю, і саме це ми повинні робити як уряд. Кір Стармер Прем’єр-міністр Великої Британії

Як уже згадувалося раніше, напередодні британський лідер звернувся до Лейбористської партії та виборців із закликом залишатися з ним та уникнути боротьби за лідерство.

На його переконання, усі ці баталії спровокують лише хаос.