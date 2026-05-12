Прем’єр Британії Стармер відреагував на чутки про його відставку
Джерело:  The Guardian

Британський лідер Кір Стармер офіційно заявив кабінету міністрів, що ніхто не ініціював процедуру виклику його лідерству. Окрім того, він чітко дав зрозуміти, що не планує йти у відставку.

Головні тези:

  • Двоє молодших членів уряду Британії подали у відставку.
  • Окрім того, вони закликали Стармера піти з посади лідера Лейбористської партії.

Стармер не йде у відставку

За словами британського лідера, він "бере на себе відповідальність за результати виборів і за те, щоб здійснити обіцяні нами зміни".

Кір Стармер також публічно визнав, що останні 2 доби стали дестабілізаційними для уряду Великої Британії.

Прем’єр-міністр вирішив не приховувати, що це має реальні економічні наслідки для усієї країни.

На тлі останніх подій Стармер нагадав, що в у Лейбористській партії існує процедура виклику лідеру — однак її ніхто не запускав.

Країна очікує, що ми продовжимо керувати. Саме це я і роблю, і саме це ми повинні робити як уряд.

Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії

Як уже згадувалося раніше, напередодні британський лідер звернувся до Лейбористської партії та виборців із закликом залишатися з ним та уникнути боротьби за лідерство.

На його переконання, усі ці баталії спровокують лише хаос.

Кір Стармер також пообіцяв, що не збирається здаватися навіть після провальних виборів.

