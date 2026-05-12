Премьер Британии Стармер отреагировал на слухи об его отставке

Британский лидер Кир Стармер официально заявил кабинету министров, что никто не инициировал процедуру вызова его лидерству. Кроме того, он четко дал понять, что не планирует идти в отставку.

По словам британского лидера, он "берет на себя ответственность за результаты выборов и за то, чтобы осуществить обещанные нами изменения".

Кир Стармер также публично признал, что последние 2 дня стали дестабилизационными для правительства Великобритании.

Премьер-министр решил не скрывать, что это имеет реальные экономические последствия для всей страны.

На фоне последних событий Стармер напомнил, что у Лейбористской партии существует процедура вызова лидеру — однако ее никто не запускал.

Страна ожидает, что мы продолжим управлять. Именно это я и делаю, и именно это мы должны делать как правительство. Кир Стармер Премьер-министр Великобритании

Как уже упоминалось ранее, накануне британский лидер обратился к Лейбористской партии и избирателям с призывом оставаться с ним и избежать борьбы за лидерство.

По его убеждению, все эти баталии спровоцируют только хаос.