Премьер Британии Стармер отреагировал на слухи об его отставке
Источник:  The Guardian

Британский лидер Кир Стармер официально заявил кабинету министров, что никто не инициировал процедуру вызова его лидерству. Кроме того, он четко дал понять, что не планирует идти в отставку.

Главные тезисы

  • Два младших члена правительства Британии подали в отставку.
  • Кроме того, они призвали Стармера уйти с поста лидера Лейбористской партии.

Стармер не уходит в отставку

По словам британского лидера, он "берет на себя ответственность за результаты выборов и за то, чтобы осуществить обещанные нами изменения".

Кир Стармер также публично признал, что последние 2 дня стали дестабилизационными для правительства Великобритании.

Премьер-министр решил не скрывать, что это имеет реальные экономические последствия для всей страны.

На фоне последних событий Стармер напомнил, что у Лейбористской партии существует процедура вызова лидеру — однако ее никто не запускал.

Страна ожидает, что мы продолжим управлять. Именно это я и делаю, и именно это мы должны делать как правительство.

Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании

Как уже упоминалось ранее, накануне британский лидер обратился к Лейбористской партии и избирателям с призывом оставаться с ним и избежать борьбы за лидерство.

По его убеждению, все эти баталии спровоцируют только хаос.

Кир Стармер также пообещал, что не собирается сдаваться даже после провальных выборов.

