Китайская пропаганда все активнее склоняет собственное общество к мнению, что США оказались на грани краха, а у КНР есть шанс стать ведущей сверхдержавой вместо Штатов. Однако политический эксперт Яньчжун Хуан считает, что Пекин просто погрузил себя в приятный самообман.

"Упадок" США — всего лишь мечта Китая, однако не реальность

Политический эксперт обратил внимание на новый информационный тренд в Китае — речь идет о так называемой "американской линии убийства".

Как объяснил Яньчжун Хуан, это термин позаимствовали из видеоигр: он означает состояние, после которого "ослабленного персонажа легко добить".

Что важно понимать, прямо сейчас это словосочетание используется как метафора для описания якобы уязвимости американских семей.

В китайских соцсетях все чаще обсуждают выдумки о том, что "миллионы американских семей балансируют на грани — одна потерянная работа, болезнь или неожиданные расходы отделяют их от разрушения".

На фоне последних событий Яньчжун Хуан призвал китайцев опомниться и не прибегать к самообману.

Уровень насильственной преступности в Соединенных Штатах самый низкий за последние десятилетия, страна сохраняет непревзойденное геополитическое и финансовое могущество, — подчеркнул эксперт.

Несмотря на ряд скандальных решений президента США Дональда Трампа, Штаты не потеряли свою мощь и глобальное влияние на ход событий.