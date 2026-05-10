Китайская пропаганда все активнее склоняет собственное общество к мнению, что США оказались на грани краха, а у КНР есть шанс стать ведущей сверхдержавой вместо Штатов. Однако политический эксперт Яньчжун Хуан считает, что Пекин просто погрузил себя в приятный самообман.
Главные тезисы
- Китай до сих пор не теряет надежду на то, что сможет превзойти США.
- Хуан отмечает, что до таких кардинальных перемен на мировой арене еще очень далеко.
"Упадок" США — всего лишь мечта Китая, однако не реальность
Политический эксперт обратил внимание на новый информационный тренд в Китае — речь идет о так называемой "американской линии убийства".
Как объяснил Яньчжун Хуан, это термин позаимствовали из видеоигр: он означает состояние, после которого "ослабленного персонажа легко добить".
Что важно понимать, прямо сейчас это словосочетание используется как метафора для описания якобы уязвимости американских семей.
В китайских соцсетях все чаще обсуждают выдумки о том, что "миллионы американских семей балансируют на грани — одна потерянная работа, болезнь или неожиданные расходы отделяют их от разрушения".
На фоне последних событий Яньчжун Хуан призвал китайцев опомниться и не прибегать к самообману.
Несмотря на ряд скандальных решений президента США Дональда Трампа, Штаты не потеряли свою мощь и глобальное влияние на ход событий.
