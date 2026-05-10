Фицо призвал Зеленского позвонить Путину
Категория
Политика
Дата публикации

Фицо раскрыл подробности встречи с Путиным
Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен позвонить по телефону российскому диктатору Владимиру Путину, если хочет встретиться с главой Кремля.

Главные тезисы

  • По убеждению Фицо, прямо сейчас открывается окно для усиления дипломатических усилий.
  • Путин начал утверждать, что готов встретиться с Зеленским для подписания финального мирного соглашения.

По словам лидера Словакии, в рамках личного разговора с президентом Украины якобы было заявлено о готовности к встрече с Путиным в любом формате.

Фицо четко дал понять, что именно это и передал российскому диктатору.

Я передал сообщение от президента Украины Владимира Зеленского президенту России. Во время нашей личной встречи в Армении он сказал мне, что готов встретиться с Путиным в любом формате. Ответ очевиден: если президент Украины заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону.

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

На этом фоне Фицо с энтузиазмом оценил идею продления режима прекращения огня.

По его убеждению, это позволит сформировать пространство для дипломатических усилий и переговорного процесса.

Однако лидер Словакии никоим образом не прокомментировал тот факт, что армия РФ нарушила режим тишины буквально в первые минуты после его начала.

