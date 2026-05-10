Фицо призвал Зеленского позвонить Путину

Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен позвонить по телефону российскому диктатору Владимиру Путину, если хочет встретиться с главой Кремля.

Фицо раскрыл подробности встречи с Путиным

По словам лидера Словакии, в рамках личного разговора с президентом Украины якобы было заявлено о готовности к встрече с Путиным в любом формате.

Фицо четко дал понять, что именно это и передал российскому диктатору.

Я передал сообщение от президента Украины Владимира Зеленского президенту России. Во время нашей личной встречи в Армении он сказал мне, что готов встретиться с Путиным в любом формате. Ответ очевиден: если президент Украины заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

На этом фоне Фицо с энтузиазмом оценил идею продления режима прекращения огня.

По его убеждению, это позволит сформировать пространство для дипломатических усилий и переговорного процесса.