Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен позвонить по телефону российскому диктатору Владимиру Путину, если хочет встретиться с главой Кремля.
Главные тезисы
- По убеждению Фицо, прямо сейчас открывается окно для усиления дипломатических усилий.
- Путин начал утверждать, что готов встретиться с Зеленским для подписания финального мирного соглашения.
Фицо раскрыл подробности встречи с Путиным
По словам лидера Словакии, в рамках личного разговора с президентом Украины якобы было заявлено о готовности к встрече с Путиным в любом формате.
Фицо четко дал понять, что именно это и передал российскому диктатору.
На этом фоне Фицо с энтузиазмом оценил идею продления режима прекращения огня.
По его убеждению, это позволит сформировать пространство для дипломатических усилий и переговорного процесса.
Однако лидер Словакии никоим образом не прокомментировал тот факт, что армия РФ нарушила режим тишины буквально в первые минуты после его начала.
