Премьеру Британии Стармеру грозит отставка
Источник:  BBC

В Лейбористской партии неожиданно для всех заговорили о замене премьер-министра Великобритании Кира Стармера после провальных выборов. С официальным заявлением по этому поводу выступила депутат от политической силы Кэтрин Вест.

Главные тезисы

  • Во время местных выборов лейбористская партия потеряла более 1460 мест в английских советах.
  • А политическая сила Reform UK существенно усилила позиции в традиционных лейбористских регионах севера Англии и Мидлендса.

Стармер может уйти в отставку

По словам депутата Кэтрин Вест, лично для нее ключевым сценарием остается внутреннее изменение руководства без официальной кампании.

Она также подчеркнула, что правительство должно "перегруппироваться" и выдвинуть "лучшего коммуникатора", который сможет стать достойной заменой Киру Стармеру.

Несмотря на это, если в ближайшие недели не появится альтернативный кандидат, Вест собирается обратиться к депутатам с просьбой поддержать запуск лидерской гонки.

Что важно понимать, для этого ей необходима поддержка 20% парламентской фракции Лейбористской партии — 81 депутата.

Вест заверила журналистов, что сейчас уже имеет поддержку десяти парламентариев и убеждена, что сможет собрать необходимое количество голосов.

По словам анонимных источников, в Кабинете министров эта инициатива была встречена без энтузиазма.

Министр Кабинета Ник Томас-Симондс бьет тревогу из-за угрозы смены руководства во время пребывания партии у власти:

Мы видели в течение последних десяти лет, что происходит, когда правящая партия просто сменяет лидеров. Это рождает нестабильность и отвлекает от работы.

