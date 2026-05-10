Премьеру Британии Стармеру грозит отставка

В Лейбористской партии неожиданно для всех заговорили о замене премьер-министра Великобритании Кира Стармера после провальных выборов. С официальным заявлением по этому поводу выступила депутат от политической силы Кэтрин Вест.
Главные тезисы
- Во время местных выборов лейбористская партия потеряла более 1460 мест в английских советах.
- А политическая сила Reform UK существенно усилила позиции в традиционных лейбористских регионах севера Англии и Мидлендса.
Стармер может уйти в отставку
По словам депутата Кэтрин Вест, лично для нее ключевым сценарием остается внутреннее изменение руководства без официальной кампании.
Она также подчеркнула, что правительство должно "перегруппироваться" и выдвинуть "лучшего коммуникатора", который сможет стать достойной заменой Киру Стармеру.
Несмотря на это, если в ближайшие недели не появится альтернативный кандидат, Вест собирается обратиться к депутатам с просьбой поддержать запуск лидерской гонки.
Что важно понимать, для этого ей необходима поддержка 20% парламентской фракции Лейбористской партии — 81 депутата.
Вест заверила журналистов, что сейчас уже имеет поддержку десяти парламентариев и убеждена, что сможет собрать необходимое количество голосов.
По словам анонимных источников, в Кабинете министров эта инициатива была встречена без энтузиазма.
Министр Кабинета Ник Томас-Симондс бьет тревогу из-за угрозы смены руководства во время пребывания партии у власти:
