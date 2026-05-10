Прем’єру Британії Стармеру загрожує відставка

У Лейбористській партії неочікувано для всіх заговорили про заміну прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера після провальних виборів. З офіційною заявою з цього приводу виступила депутатка від політичної сили Кетрін Вест.

Стармер може піти у відставку

За словами депутатки Кетрін Вест, особисто для неї ключовим сценарієм залишається внутрішня зміна керівництва без офіційної кампанії.

Вона також наголосила, що уряд повинен "перегрупуватися" та висунути "найкращого комунікатора", який зможе стати гідною заміною Кіру Стармеру.

Попри це, якщо найближчими тижнями не з’явиться альтернативний кандидат, то Вест збирається звернутися до депутатів із проханням підтримати запуск лідерських перегонів.

Що важливо розуміти, для цього їй потрібна підтримка 20% парламентської фракції Лейбористської партії — 81 депутата.

Вест запевнила журналістів, що наразі вона вже має підтримку десяти парламентарів та переконана, що зможе зібрати необхідну кількість голосів.

За словами анонімних джерел, у Кабінеті міністрів цю ініціативу зустріли без ентузіазму.

Міністр Кабінету Нік Томас-Симондс б’є на сполох через загрозу зміни керівництва під час перебування партії при владі: