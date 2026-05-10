Фіцо закликав Зеленського подзвонити Путіну
Фіцо розкрив подробиці зустрічі з Путіним
Джерело:  online.ua

Очільник словацького уряду Роберт Фіцо заявив, що український лідер Володимир Зеленський повинен подзвонити телефоном російському диктатору Володимиру Путіну, якщо хоче зустрітися з главою Кремля.

Головні тези:

  • На переконання Фіцо, просто зараз відкривається вікно для посилення дипломатичних зусиль.
  • Путін почав стверджувати, що готовий зустрітися із Зеленським для підписання фінальної мирної угоди.

За словами лідера Словаччини, у межах особистої розмови з президентом України нібито була заявлено про готовність до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі.

Фіцо чітко дав зрозуміти, що саме це й передав російському диктатору.

Я передав повідомлення від президента України Володимира Зеленського президенту Росії. Під час нашої особистої зустрічі в Вірменії він сказав мені, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі. Відповідь очевидна: якщо президент України зацікавлений у зустрічі, він повинен зв'язатися зі своїм російським колегою телефоном.

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

На цьому тлі Фіцо з ентузіазмом оцінив ідею продовження режиму припинення вогню.

На його переконання, це дасть можливість сформувати простір для дипломатичних зусиль і переговорного процесу.

Однак лідер Словаччини жодним чином не прокоментував той факт, що армія РФ порушила “режим тиші” буквально у перші хвилини після його початку.

