Фіцо закликав Зеленського подзвонити Путіну

Очільник словацького уряду Роберт Фіцо заявив, що український лідер Володимир Зеленський повинен подзвонити телефоном російському диктатору Володимиру Путіну, якщо хоче зустрітися з главою Кремля.

Фіцо розкрив подробиці зустрічі з Путіним

За словами лідера Словаччини, у межах особистої розмови з президентом України нібито була заявлено про готовність до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі.

Фіцо чітко дав зрозуміти, що саме це й передав російському диктатору.

Я передав повідомлення від президента України Володимира Зеленського президенту Росії. Під час нашої особистої зустрічі в Вірменії він сказав мені, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі. Відповідь очевидна: якщо президент України зацікавлений у зустрічі, він повинен зв'язатися зі своїм російським колегою телефоном. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

На цьому тлі Фіцо з ентузіазмом оцінив ідею продовження режиму припинення вогню.

На його переконання, це дасть можливість сформувати простір для дипломатичних зусиль і переговорного процесу.