Очільник словацького уряду Роберт Фіцо заявив, що український лідер Володимир Зеленський повинен подзвонити телефоном російському диктатору Володимиру Путіну, якщо хоче зустрітися з главою Кремля.
Головні тези:
- На переконання Фіцо, просто зараз відкривається вікно для посилення дипломатичних зусиль.
- Путін почав стверджувати, що готовий зустрітися із Зеленським для підписання фінальної мирної угоди.
Фіцо розкрив подробиці зустрічі з Путіним
За словами лідера Словаччини, у межах особистої розмови з президентом України нібито була заявлено про готовність до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі.
Фіцо чітко дав зрозуміти, що саме це й передав російському диктатору.
На цьому тлі Фіцо з ентузіазмом оцінив ідею продовження режиму припинення вогню.
На його переконання, це дасть можливість сформувати простір для дипломатичних зусиль і переговорного процесу.
Однак лідер Словаччини жодним чином не прокоментував той факт, що армія РФ порушила “режим тиші” буквально у перші хвилини після його початку.
