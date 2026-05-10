Армія РФ планує вийти на околиці Краматорська до 31 травня
Джерело:  online.ua

Російське командування обрало новий нереалістичний дедлайн для загарбників: цього разу вони повинні вийти на околиці Краматорська протягом наступних трьох тижнів.

Головні тези:

  • Армія РФ хоче захопити чотири міста-фортеці на сході України: Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ. 
  • Йдеться про ключову лінію оборони України на Донбасі.

Краматорськ — нова ключова ціль для армії РФ

З офіційним попередженням з цього приводу виступила речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко.

Вона повідомила, що на Краматорському напрямку активність ворога наразі дуже низька, однак українські воїни вже знають про нові плани ворога.

Станом на сьогодні фіксується накопичення важкої техніки — армія РФ робить все можливе, щоб посилити свої підрозділи у зоні відповідальності 56 бригади двома свіжими батальйонами.

Українські розвідники дізналися про те, що ворог, найімовірніше, буде намагатися штурмувати Краматорський напрямок біля населених пунктів Майське і Віролюбівка.

Ба більше, російським загарбникам наказали вийти на околиці Краматорська до кінця травня.

Але, як знаємо, такі "фантастичні" плани у них не вперше. Скоріше за все, усе закінчиться як завжди: командування на місцях відзвітує вищому командуванню, що вони досягли якихось успіхів, а насправді їхнє форсування далеко не таке активне, як би їм цього хотілося, — прогнозує Ольга Косенко.

