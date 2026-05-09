Нацгвардійці прорвали російську лінію оборони на Вовчанському напрямку — відео
9 травня воїни 23-го штурмового полку "Р.У.Г" 2-го корпусу НГУ "Хартія" офіційно підтвердили, що у квітні-травні провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку, у межах якої змогли перетнути лінію бойового зіткнення російських загарбників.

Головні тези:

  • Українські воїни продовжують виконувати бойові завдання на найскладніших ділянках фронту.
  • Загарбницька армія РФ не зупиняє штурми, навіть під час режиму тиші.

Новий прорив НГУ на Вовчанському напрямку — що відомо

У квітні–травні 2026 року бійці 23-го штурмового полку «Р.У.Г» 2-го корпусу НГУ «Хартія» провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку, у ході якої штурмові групи перетнули лінію бойового зіткнення та провели зачистку переднього краю оборони противника в глибину до ротного опорного пункту, — йдеться в офіційній заяві українських воїнів.

Окрім того, наголошується, що 23-й штурмовий полк «Р.У.Г» продовжує виконувати бойові завдання на найскладніших ділянках фронту.

Таким чином воїни НГУ щоденно демонструють ефективність штурмових дій, злагоджену роботу підрозділів та стійкість українських і іноземних добровольців у боях за Україну.

До слова, від початку поточної доби кількість атак російських загарбників становить 51.

Армія РФ продовжує здійснювати штурми, попри режим тиші, який розпочався о 00:00 9 травня.

