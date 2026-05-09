Нацгвардійці прорвали російську лінію оборони на Вовчанському напрямку — відео

9 травня воїни 23-го штурмового полку "Р.У.Г" 2-го корпусу НГУ "Хартія" офіційно підтвердили, що у квітні-травні провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку, у межах якої змогли перетнути лінію бойового зіткнення російських загарбників.
Головні тези:
- Українські воїни продовжують виконувати бойові завдання на найскладніших ділянках фронту.
- Загарбницька армія РФ не зупиняє штурми, навіть під час режиму тиші.
Новий прорив НГУ на Вовчанському напрямку — що відомо
Окрім того, наголошується, що 23-й штурмовий полк «Р.У.Г» продовжує виконувати бойові завдання на найскладніших ділянках фронту.
Таким чином воїни НГУ щоденно демонструють ефективність штурмових дій, злагоджену роботу підрозділів та стійкість українських і іноземних добровольців у боях за Україну.
До слова, від початку поточної доби кількість атак російських загарбників становить 51.
Армія РФ продовжує здійснювати штурми, попри режим тиші, який розпочався о 00:00 9 травня.
