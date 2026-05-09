Нацгвардійці прорвали російську лінію оборони на Вовчанському напрямку — відео

У квітні–травні 2026 року бійці 23-го штурмового полку «Р.У.Г» 2-го корпусу НГУ «Хартія» провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку, у ході якої штурмові групи перетнули лінію бойового зіткнення та провели зачистку переднього краю оборони противника в глибину до ротного опорного пункту, — йдеться в офіційній заяві українських воїнів.