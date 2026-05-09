Україна буде повноправною частиною Євросоюзу — Зеленський

9 травня, у День Європи, глава держави Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково стане повноправною частиною Європейського Союзу. На цьому тлі президент оголосив про підготовку до відкриття нових кластерів і подальших рішень.
Головні тези:
- На переконання Зеленського, Путін не зможе знищити Європу.
- Україна налаштована захистити свою незалежність і право народу самостійно обирати шлях.
Зеленський обіцяє Україні майбутнє в Європі
Глава держави підтвердив, що провів переговори із президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
Володимир Зеленський висловив вдячність за привітання українців та України з Днем Європи, а також щоденну підтримку в часи повномасштабній війні.
На переконання українського лідера, Путін ніколи не зможе зламати Європу та розколоти її.
Ні для кого не секрет, що Кремль уже багато разів намагався це зробити, однак жодного разу йому не вдалося.
Окрім того, у центрі уваги були нові дипломатичні рішення та угода з Росією провести обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
