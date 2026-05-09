Україна буде повноправною частиною Євросоюзу — Зеленський

9 травня, у День Європи, глава держави Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково стане повноправною частиною Європейського Союзу. На цьому тлі президент оголосив про підготовку до відкриття нових кластерів і подальших рішень.

Зеленський обіцяє Україні майбутнє в Європі

Глава держави підтвердив, що провів переговори із президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Володимир Зеленський висловив вдячність за привітання українців та України з Днем Європи, а також щоденну підтримку в часи повномасштабній війні.

Ми захистимо свою незалежність і право нашого народу самостійно обирати шлях. Саме цим ми захистимо і право всіх європейських народів жити так, як вони самі того хочуть. Володимир Зеленський Президент України

На переконання українського лідера, Путін ніколи не зможе зламати Європу та розколоти її.

Ні для кого не секрет, що Кремль уже багато разів намагався це зробити, однак жодного разу йому не вдалося.

Ми обговорили з Антоніу нашу спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції України: Україна буде повноправною частиною Євросоюзу. Готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень, — заявив Зеленський.

Окрім того, у центрі уваги були нові дипломатичні рішення та угода з Росією провести обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.