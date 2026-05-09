Україна буде повноправною частиною Євросоюзу — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна буде повноправною частиною Євросоюзу — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський обіцяє Україні майбутнє в Європі

9 травня, у День Європи, глава держави Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково стане повноправною частиною Європейського Союзу. На цьому тлі президент оголосив про підготовку до відкриття нових кластерів і подальших рішень. 

Головні тези:

  • На переконання Зеленського, Путін не зможе знищити Європу.
  • Україна налаштована захистити свою незалежність і право народу самостійно обирати шлях.

Зеленський обіцяє Україні майбутнє в Європі

Глава держави підтвердив, що провів переговори із президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Володимир Зеленський висловив вдячність за привітання українців та України з Днем Європи, а також щоденну підтримку в часи повномасштабній війні.

Ми захистимо свою незалежність і право нашого народу самостійно обирати шлях. Саме цим ми захистимо і право всіх європейських народів жити так, як вони самі того хочуть.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання українського лідера, Путін ніколи не зможе зламати Європу та розколоти її.

Ні для кого не секрет, що Кремль уже багато разів намагався це зробити, однак жодного разу йому не вдалося.

Ми обговорили з Антоніу нашу спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції України: Україна буде повноправною частиною Євросоюзу. Готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень, — заявив Зеленський.

Окрім того, у центрі уваги були нові дипломатичні рішення та угода з Росією провести обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Присутність ЗСУ на Курщині зберігається — Сирський
Головнокомандувач ЗС України
Сирський
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Федоров уперше показав ШІ-турель для перехоплення російських дронів
Михайло Федоров
Федоров
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Аналітики ISW помітили підготовку України до нових контрнаступів
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?