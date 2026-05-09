Федоров уперше показав ШІ-турель для перехоплення російських дронів
Категорія
Технології
Дата публікації

Федоров уперше показав ШІ-турель для перехоплення російських дронів

Михайло Федоров
Федоров

9 травня міністр оборони України Михайло Федоров офіційно підтвердив, що ШІ-турель для перехоплення ворожих БпЛА пройшла бойове застосування. Це відбувається у межах розвитку малої ППО.

Головні тези:

  • Ця система автономно виявляє, супроводжує та прораховує траєкторію російського дрона.
  • Вона здатна знищувати навіть дрони на оптоволокні.

ШІ-турель для перехоплення дронів — що про неї відомо

Федоров звернув увагу на те, що російські загарбники продовжують атакувати дронами лінію бойового зіткнення та прифронтові території.

Саме швидкий розвиток “малої” ППО дасть можливість захистити військових і цивільних.

Одне з нових технологічних рішень — українська ШІ-турель від учасника Brave1. Система автономно виявляє, супроводжує та прораховує траєкторію ворожого БпЛА. Оператору залишається лише підтвердити ураження одним натисканням кнопки.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони України

Що важливо розуміти, ця нова технологія дає можливість ліквідовувати навіть дрони на оптоволокні, які не вразливі до РЕБ.

Цю турель у бойових умовах змогли опанувати бійці бригади К-2. Ба більше, станом на сьогодні вона активно використовується у понад 10 підрозділах на ключових напрямках фронту.

Уперше на відео — реальна бойова робота турелі по ворожих дронах. Взаємодія з Brave1 та військовими допомогла пройти шлях від креслень до фронту в найстисліші терміни.Наступний крок — масштабування рішення та посилення «малої» ППО, — наголосив Федоров.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Присутність ЗСУ на Курщині зберігається — Сирський
Головнокомандувач ЗС України
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Дипломатичний стриптиз". Мадяр висміяв Путіна після його "епічного приниження"
Сили безпілотних систем
Мадяр
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Парад перемоги вдів у Читі обігнав Москву". Мережу шокувало нове відео з Росії
Парад вдів у Читі - як реагують соцмережі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?