Федоров уперше показав ШІ-турель для перехоплення російських дронів

9 травня міністр оборони України Михайло Федоров офіційно підтвердив, що ШІ-турель для перехоплення ворожих БпЛА пройшла бойове застосування. Це відбувається у межах розвитку малої ППО.

ШІ-турель для перехоплення дронів — що про неї відомо

Федоров звернув увагу на те, що російські загарбники продовжують атакувати дронами лінію бойового зіткнення та прифронтові території.

Саме швидкий розвиток “малої” ППО дасть можливість захистити військових і цивільних.

Одне з нових технологічних рішень — українська ШІ-турель від учасника Brave1. Система автономно виявляє, супроводжує та прораховує траєкторію ворожого БпЛА. Оператору залишається лише підтвердити ураження одним натисканням кнопки. Михайло Федоров Міністр оборони України

Що важливо розуміти, ця нова технологія дає можливість ліквідовувати навіть дрони на оптоволокні, які не вразливі до РЕБ.

Цю турель у бойових умовах змогли опанувати бійці бригади К-2. Ба більше, станом на сьогодні вона активно використовується у понад 10 підрозділах на ключових напрямках фронту.