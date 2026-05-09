Федоров уперше показав ШІ-турель для перехоплення російських дронів

9 травня міністр оборони України Михайло Федоров офіційно підтвердив, що ШІ-турель для перехоплення ворожих БпЛА пройшла бойове застосування. Це відбувається у межах розвитку малої ППО.
Головні тези:
- Ця система автономно виявляє, супроводжує та прораховує траєкторію російського дрона.
- Вона здатна знищувати навіть дрони на оптоволокні.
ШІ-турель для перехоплення дронів — що про неї відомо
Федоров звернув увагу на те, що російські загарбники продовжують атакувати дронами лінію бойового зіткнення та прифронтові території.
Саме швидкий розвиток “малої” ППО дасть можливість захистити військових і цивільних.
Що важливо розуміти, ця нова технологія дає можливість ліквідовувати навіть дрони на оптоволокні, які не вразливі до РЕБ.
Цю турель у бойових умовах змогли опанувати бійці бригади К-2. Ба більше, станом на сьогодні вона активно використовується у понад 10 підрозділах на ключових напрямках фронту.
