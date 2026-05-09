Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді порадив російському диктатору Володимиру Путіну не надто сильно радіти режиму тиші протягом 9,10 та 11 травня, адже українські дрони вже готуються до нових потужних ударів по військових цілях у країні-агресорці.

Мадяр детально розтлумачив заяви та рішення Путіна

За словами командувача СБС, фактично увесь світ 8 травня став свідком “історичного кастраційного обряду десакралізації бункера”.

Йдеться про те, що український лідер Володимир Зеленський фактично дав свій дозвіл на проведення параду 9 травня у Москві. Однак це сталося лише після прохання президента США Дональда Трампа.

Жоден попередній план, сценарій або фантазія не врахували силу наслідків інверсії страху сохатого Пу: збирач земель уських, отримавши вчора від України де-факто сучасну версію грамоти на васалітет з координатами триденного милосердя, водночас з боєм курантів опівночі 9 травня, декласувався до орендаря Красної площі на дві години, скориставшись для цього ще й послугами адвоката диявола. Роберт "Мадяр" Бровді Командувач Сил безпілотних систем України

На переконання “Мадяра”, у цьому випадку йдеться про “епічне приниження та символічне обнулення” Путіна, адже доводити власну субʼєктність тепер доведеться з рівня нижче ватерлінії.

У файлах історії людства запис вже зроблено: 2026- рік, коли москва проводила парад перемоги за письмовим дозволом «Києва за три дні». Зачулити ж Трампа для виблагання трьох днів тиші- визнаю, це справжній дипломатичний стриптиз, вартий ордена та пільг виконавчикам, — з іронією зазначив командувач СБС України.

Як вважає “Мадяр”, останні події в Росії, зокрема масове відключення інтернету, свідчать про те, що Путін дійсно боїться повстання та повалення свого режиму невдоволеними росіянами.