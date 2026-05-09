"Дипломатичний стриптиз". Мадяр висміяв Путіна після його "епічного приниження"

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді порадив російському диктатору Володимиру Путіну не надто сильно радіти режиму тиші протягом 9,10 та 11 травня, адже українські дрони вже готуються до нових потужних ударів по військових цілях у країні-агресорці.
Головні тези:
- Останні події в Росії, зокрема відключення інтернету, свідчать про страх Путіна перед повстанням та поваленням режиму.
- Мадяр вважає, що диктатор наважився на “епічне приниження” заради проведення параду.
Мадяр детально розтлумачив заяви та рішення Путіна
За словами командувача СБС, фактично увесь світ 8 травня став свідком “історичного кастраційного обряду десакралізації бункера”.
Йдеться про те, що український лідер Володимир Зеленський фактично дав свій дозвіл на проведення параду 9 травня у Москві. Однак це сталося лише після прохання президента США Дональда Трампа.
На переконання “Мадяра”, у цьому випадку йдеться про “епічне приниження та символічне обнулення” Путіна, адже доводити власну субʼєктність тепер доведеться з рівня нижче ватерлінії.
Як вважає “Мадяр”, останні події в Росії, зокрема масове відключення інтернету, свідчать про те, що Путін дійсно боїться повстання та повалення свого режиму невдоволеними росіянами.
