Українські війська уразили 10 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські війська уразили 10 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оголосив, що 8 травня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу десять районів зосередження живої сили, один пункт управління, дві гармати та один склад матеріально-технічного забезпечення російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1536 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 245 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 9 травня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 340 270 (+1 080) осіб;

  • танків — 11 920 (+1) од;

  • бойових броньованих машин — 24 541 (+3) од;

  • артилерійських систем — 41 712 (+82) од;

  • РСЗВ — 1 780 (+2) од;

  • засобів ППО — 1 371 (+1) од;

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 351 (+7) од;

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 281 208 (+1 479) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 95 252 (+373) од.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 23 авіаційних ударів, скинувши 87 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 8189 дронів-камікадзе та здійснив 1936 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Волкер пояснив, як захистити Україну до вступу в НАТО
Волкер закликає Україну добиватися гарантій безпеки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну балістикою та 43 дронами попри "режим тиші"
Повітряні Сили ЗСУ
Росія порушила "режим тиші" у перший день
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
4 людини загинули внаслідок ударів Росії по Чернігівщині та Дніпровщині
ДСНС України
Наслідки ударів Росії по Чернігівщині та Дніпровщині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?