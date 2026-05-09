Українські війська уразили 10 районів зосередження армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ оголосив, що 8 травня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу десять районів зосередження живої сили, один пункт управління, дві гармати та один склад матеріально-технічного забезпечення російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1536 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 245 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 9 травня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 340 270 (+1 080) осіб;
танків — 11 920 (+1) од;
бойових броньованих машин — 24 541 (+3) од;
артилерійських систем — 41 712 (+82) од;
РСЗВ — 1 780 (+2) од;
засобів ППО — 1 371 (+1) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 351 (+7) од;
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 281 208 (+1 479) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 95 252 (+373) од.
Крім того, застосував 8189 дронів-камікадзе та здійснив 1936 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-