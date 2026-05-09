РФ атакувала Україну балістикою та 43 дронами попри "режим тиші"

Україна та Росія домовилися про так званий "режим тиші" у період 9, 10 та 11 травня. Попри це, російські загарбники у ніч на 9 травня здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села балістичною ракетою Іскандер-М, 43-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, а також дронами-імітаторами “Пародія”.
Головні тези:
- Росія вкотре продемонструвала, що не збирається закінчувати війну.
- Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 6 локаціях.
Росія порушила "режим тиші" у перший день
Новий повітряний напад ворога розпочався о 18:00 8 травня.
Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
