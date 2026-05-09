РФ атакувала Україну балістикою та 43 дронами попри "режим тиші"

Україна та Росія домовилися про так званий "режим тиші" у період 9, 10 та 11 травня. Попри це, російські загарбники у ніч на 9 травня здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села балістичною ракетою Іскандер-М, 43-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, а також дронами-імітаторами “Пародія”.