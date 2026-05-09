РФ атакувала Україну балістикою та 43 дронами попри "режим тиші"
Україна та Росія домовилися про так званий "режим тиші" у період 9, 10 та 11 травня. Попри це, російські загарбники у ніч на 9 травня здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села балістичною ракетою Іскандер-М, 43-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, а також дронами-імітаторами “Пародія”.

Головні тези:

  • Росія вкотре продемонструвала, що не збирається закінчувати війну.
  • Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Росія порушила "режим тиші" у перший день

Новий повітряний напад ворога розпочався о 18:00 8 травня.

Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, та дрони-імітатори «Пародія» на півдні, півночі та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

