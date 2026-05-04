Кім Чен Ин готує "гарматне м'ясо" для війни РФ проти України

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин на зʼїзді назвав молодь ключовою силою для виконання завдань Трудової партії Кореї та агітував іти на війну в Україні на боці РФ.

Кім Чен Ин агітує молодь йти на війну проти України

Напередодні у Пхеньяні відбувся 11-й з'їзд Соціалістичної патріотичної ліги молоді, який проводять у Північній Кореї раз на п'ять років для юнаків та дівчат від 14 до 30 років.

Захід завершився цього тижня масовими мітингами, смолоскипними ходами та урочистим концертом.

На заході Кім заявив делегатам, що молодь є «авангардом» у просуванні державних цілей, назвавши лігу ключовою силою для виконання партійних рішень. Він закликав до посилення організації та ідеологічної дисципліни.

Як пише Reuters, у листі правлячої Трудової партії до учасників конгресу йшлося, що молоді солдати, відправлені на закордонні операції, «стали зброєю та вогнем» для захисту честі країни.

За даними південнокорейських, українських та західних чиновників, Північна Корея відправила приблизно 14 тис військовослужбовців для військових дій разом з російськими військовими в Курській області. При цьому понад 6 тис північнокорейських солдатів загинули.