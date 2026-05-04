Кім Чен Ин готує "гарматне м'ясо" для війни РФ проти України

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин на зʼїзді назвав молодь ключовою силою для виконання завдань Трудової партії Кореї та агітував іти на війну в Україні на боці РФ.
Головні тези:
- Кім Чен Ін мобілізує молодь Північної Кореї для підтримки військових дій РФ в Україні.
- Лідер режиму у Пхеньяні називає молодь авангардом у виконанні партійних рішень та посилює ідеологічний контроль.
Напередодні у Пхеньяні відбувся 11-й з'їзд Соціалістичної патріотичної ліги молоді, який проводять у Північній Кореї раз на п'ять років для юнаків та дівчат від 14 до 30 років.
Захід завершився цього тижня масовими мітингами, смолоскипними ходами та урочистим концертом.
На заході Кім заявив делегатам, що молодь є «авангардом» у просуванні державних цілей, назвавши лігу ключовою силою для виконання партійних рішень. Він закликав до посилення організації та ідеологічної дисципліни.
За даними південнокорейських, українських та західних чиновників, Північна Корея відправила приблизно 14 тис військовослужбовців для військових дій разом з російськими військовими в Курській області. При цьому понад 6 тис північнокорейських солдатів загинули.
Минулого місяця у Пхеньяні відкрили меморіал на честь загиблих солдатів. На тлі посилення ідеологічного контролю влада КНДР також жорстко обмежує вплив іноземної культури, зокрема південнокорейської музики, фільмів та сленгу.
