КНДР посилила активність на ядерних обє'ктах

Північна Корея останнім часом, ймовірно, значно наростила свої можливості з виробництва ядерної зброї.
Головні тези:
- КНДР підвищила свої можливості виробництва ядерної зброї, як підтверджує глава МАГАТЕ.
- За словами експертів, Північна Корея має великий потенціал у виробництві ядерних засобів.
КНДР нарощує можливості виробництва ядерної зброї
Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Виступаючи в Сеулі, Гроссі підтвердив стрімке зростання активності на п'ятимегаватному реакторі, переробному блоці, легководному реакторі та інших об'єктах північнокорейського ядерного комплексу в Йонбені.
Усе це вказує на дуже серйозне зростання потенціалу КНДР у виробництві ядерної зброї.
Гроссі додав, що ядерні можливості Північної Кореї оцінюються в кілька десятків боєголовок.
Супутникові знімки, зроблені у квітні, підтверджують оцінку МАГАТЕ, заявляє Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
Знімки вказують на завершення будівництва ймовірного заводу зі збагачення урану, здатного виробляти збройовий матеріал.
