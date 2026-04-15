КНДР посилила активність на ядерних обє'ктах
КНДР посилила активність на ядерних обє'ктах

Джерело:  Reuters

Північна Корея останнім часом, ймовірно, значно наростила свої можливості з виробництва ядерної зброї.

Головні тези:

  • КНДР підвищила свої можливості виробництва ядерної зброї, як підтверджує глава МАГАТЕ.
  • За словами експертів, Північна Корея має великий потенціал у виробництві ядерних засобів.

КНДР нарощує можливості виробництва ядерної зброї

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Виступаючи в Сеулі, Гроссі підтвердив стрімке зростання активності на п'ятимегаватному реакторі, переробному блоці, легководному реакторі та інших об'єктах північнокорейського ядерного комплексу в Йонбені.

Усе це вказує на дуже серйозне зростання потенціалу КНДР у виробництві ядерної зброї.

Гроссі додав, що ядерні можливості Північної Кореї оцінюються в кілька десятків боєголовок.

За його словами, МАГАТЕ зафіксувало будівництво нового об'єкта, схожого на цехи зі збагачення урану в Йонбені й аналіз зовнішніх ознак свідчить про значне розширення потужностей зі збагачення.

Супутникові знімки, зроблені у квітні, підтверджують оцінку МАГАТЕ, заявляє Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Знімки вказують на завершення будівництва ймовірного заводу зі збагачення урану, здатного виробляти збройовий матеріал.

Більше по темі

Диктатори КНДР та Білорусі підписали договір про "дружбу і співпрацю"
Лукашенко
КНДР здійснила нові запуски балістичних ракет — Японія та Південна Корея б'ють на сполох
КНДР
"Блекаут-бомби". КНДР похизувалася випробуванням електромагнітної зброї
Кім Чен Ин

