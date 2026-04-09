"Блекаут-бомби". КНДР похизувалася випробуванням електромагнітної зброї

Державна преса КНДР повідомила про успішні тести та випробування систем електромагнітної зброї та вуглецевих бомб. Кім Чен Ин назвав ці розробки "особливими засобами стратегічного характеру".
Головні тези:
- КНДР успішно випробувала електромагнітну зброю та вуглецеві бомби, які можуть виводити з ладу електромережі.
- Електромагнітна зброя, розроблена КНДР, призначена для випалювання мікросхем та засобів зв'язку.
КНДР випробувала нову зброю
Випробування тривали три дні — з 6 по 8 квітня. Пхеньян вперше відкрито заговорив про використання енергії для виведення з ладу техніки, зазначає агенція.
Окрім секретних технологій, КНДР перевірила бойову потужність своїх балістичних ракет. Зокрема, випробували касетні боєголовки тактичного призначення. Якщо вірити пресі КНДР, площа ураження боєголовки складає 6,5-7 гектарів.
Bloomberg нагадує, що південнокорейські військові дійсно зафіксували кілька залпів балістичних ракет у водах біля східного узбережжя КНДР. Один із запусків міг бути невдалим.
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-