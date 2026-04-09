"Блекаут-бомби". КНДР похизувалася випробуванням електромагнітної зброї

Вуглецеві волокнисті бомби, які також називають "блекаут-бомбами", призначені для замикання електромереж. Вони занурюють цілі регіони у темряву. Електромагнітна зброя, також випробувана КНДР, діє інакше — вона випалює мікросхеми та засоби зв'язку. Кім Чен Ин тепер вимагає від військових поєднувати їх з іншими видами озброєнь. Пхеньян прагне отримати перевагу в цифровій війні.