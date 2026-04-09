"Блекаут-бомби". КНДР похизувалася випробуванням електромагнітної зброї
Кім Чен Ин
Джерело:  Bloomberg

Державна преса КНДР повідомила про успішні тести та випробування систем електромагнітної зброї та вуглецевих бомб. Кім Чен Ин назвав ці розробки "особливими засобами стратегічного характеру".

Головні тези:

  • КНДР успішно випробувала електромагнітну зброю та вуглецеві бомби, які можуть виводити з ладу електромережі.
  • Електромагнітна зброя, розроблена КНДР, призначена для випалювання мікросхем та засобів зв'язку.

КНДР випробувала нову зброю

Випробування тривали три дні — з 6 по 8 квітня. Пхеньян вперше відкрито заговорив про використання енергії для виведення з ладу техніки, зазначає агенція.

Вуглецеві волокнисті бомби, які також називають "блекаут-бомбами", призначені для замикання електромереж. Вони занурюють цілі регіони у темряву. Електромагнітна зброя, також випробувана КНДР, діє інакше — вона випалює мікросхеми та засоби зв'язку. Кім Чен Ин тепер вимагає від військових поєднувати їх з іншими видами озброєнь. Пхеньян прагне отримати перевагу в цифровій війні.

Окрім секретних технологій, КНДР перевірила бойову потужність своїх балістичних ракет. Зокрема, випробували касетні боєголовки тактичного призначення. Якщо вірити пресі КНДР, площа ураження боєголовки складає 6,5-7 гектарів.

Bloomberg нагадує, що південнокорейські військові дійсно зафіксували кілька залпів балістичних ракет у водах біля східного узбережжя КНДР. Один із запусків міг бути невдалим.

