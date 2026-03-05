Кім Чен Ин марить десятком нових есмінців виробництва КНДР
Категорія
Світ
Дата публікації

Кім Чен Ин марить десятком нових есмінців виробництва КНДР

корабель
Read in English
Джерело:  KCNA

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин дав вказівку чиновникам кораблебудівної промисловості будувати по два есмінці на рік та продовжувати роботу з оснащення ВМС ядерною зброєю.

Головні тези:

  • Кім Чен Ин наказав будувати по два есмінці на рік для підвищення обороноздатності КНДР.
  • План розвитку національної оборони передбачає збільшення морського наступального потенціалу країни.

Кім Чен Ин наказав будувати по 2 есмінці на рік

Щорічно протягом нової п’ятирічки (до 2030 року — ред.) ми маємо будувати по два надводні військові кораблі такого ж або вищого класу, — сказав Кім під час інспекції випробувань нового есмінця у Жовтому морі поблизу міста Нампхо.

Північнокорейський правитель підкреслив, що країна нібито має достатній кадровий і промисловий потенціал для реалізації такого завдання.

Підводні та надводні сили наших ВМС швидко збільшуватимуться, їх озброєння ядерною зброєю триватиме, і все це дозволить нам отримати потужний морський наступальний потенціал.

За словами Кіма, всі країни, які висловлюватимуть побоювання зростанням «обороноздатності» Північної Кореї, є її ворогами.

КНДР

Реалізація плану розвитку національної оборони на наступні п’ять років буде шляхом чергової трансформації наших збройних сил. Ми гарантуватимемо захист національного суверенітету не словами, а реальними діями.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
КНДР показала масове виробництво копій російських "Іскандерів"
КНДР почала масово виробляти копії російських "Іскандерів"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські бійці ліквідували близько 6000 військових КНДР
Режим Кін Чен Ина втратив тисячі власних військових
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Кім Чен Ин доручив дитині контролювати ядерну зброю КНДР
Кім Чен Ин ухвалив нове абсурдне рішення

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?