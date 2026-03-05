Кім Чен Ин марить десятком нових есмінців виробництва КНДР

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин дав вказівку чиновникам кораблебудівної промисловості будувати по два есмінці на рік та продовжувати роботу з оснащення ВМС ядерною зброєю.

Кім Чен Ин наказав будувати по 2 есмінці на рік

Щорічно протягом нової п’ятирічки (до 2030 року — ред.) ми маємо будувати по два надводні військові кораблі такого ж або вищого класу, — сказав Кім під час інспекції випробувань нового есмінця у Жовтому морі поблизу міста Нампхо.

Північнокорейський правитель підкреслив, що країна нібито має достатній кадровий і промисловий потенціал для реалізації такого завдання.

Підводні та надводні сили наших ВМС швидко збільшуватимуться, їх озброєння ядерною зброєю триватиме, і все це дозволить нам отримати потужний морський наступальний потенціал. Поширити

За словами Кіма, всі країни, які висловлюватимуть побоювання зростанням «обороноздатності» Північної Кореї, є її ворогами.

