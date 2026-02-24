Кім Чен Ин доручив дитині контролювати ядерну зброю КНДР

Диктатор КНДР Кім Чен Ин наказав своїй доньці-підлітку керувати Ракетним управлінням своєї країни. Що важливо розуміти, саме вона контролює ядерні сили Пхеньяна. Дівчинку звати Кім Джу Е, їй лише 13 років.

Кім Чен Ин ухвалив нове абсурдне рішення

Журналісти багато разів звертали увагу на те, що 13-річна Кім Джу Е доволі часто супроводжує диктатора КНДР під час публічних виступів, а також на місцях випробувальних ракет.

Існує висока імовірність того, що саме вона є фавориткою на посаду верховного лідера після Кім Чен Ина.

Якщо це дійсно станеться, що свідчитиме про історичний відхід від династичної традиції, яка надавала перевагу спадкоємцям чоловічої статі.