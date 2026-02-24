Кім Чен Ин доручив дитині контролювати ядерну зброю КНДР
Кім Чен Ин доручив дитині контролювати ядерну зброю КНДР

Read in English

Диктатор КНДР Кім Чен Ин наказав своїй доньці-підлітку керувати Ракетним управлінням своєї країни. Що важливо розуміти, саме вона контролює ядерні сили Пхеньяна. Дівчинку звати Кім Джу Е, їй лише 13 років.

Головні тези:

  • Дівчинка може стати наступницею Кім Чен Ина на посаді глави КНДР.
  • Наразі диктатор швидко розширює програму ядерного озброєння.

Журналісти багато разів звертали увагу на те, що 13-річна Кім Джу Е доволі часто супроводжує диктатора КНДР під час публічних виступів, а також на місцях випробувальних ракет. 

Існує висока імовірність того, що саме вона є фавориткою на посаду верховного лідера після Кім Чен Ина.

Якщо це дійсно станеться, що свідчитиме про історичний відхід від династичної традиції, яка надавала перевагу спадкоємцям чоловічої статі.

Цей крок мав на меті підготувати її до командування Корейською народною армією, і, як повідомляється, її вже інструктують генерали, а в деяких випадках навіть віддають накази, а не Чан Чан Ха, який офіційно обіймає посаду директора Ракетного управління з кінця 2023 року.

