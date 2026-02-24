Кім Чен Ин доручив дитині контролювати ядерну зброю КНДР

Диктатор КНДР Кім Чен Ин наказав своїй доньці-підлітку керувати Ракетним управлінням своєї країни. Що важливо розуміти, саме вона контролює ядерні сили Пхеньяна. Дівчинку звати Кім Джу Е, їй лише 13 років.
Головні тези:
- Дівчинка може стати наступницею Кім Чен Ина на посаді глави КНДР.
- Наразі диктатор швидко розширює програму ядерного озброєння.
Кім Чен Ин ухвалив нове абсурдне рішення
Журналісти багато разів звертали увагу на те, що 13-річна Кім Джу Е доволі часто супроводжує диктатора КНДР під час публічних виступів, а також на місцях випробувальних ракет.
Існує висока імовірність того, що саме вона є фавориткою на посаду верховного лідера після Кім Чен Ина.
Якщо це дійсно станеться, що свідчитиме про історичний відхід від династичної традиції, яка надавала перевагу спадкоємцям чоловічої статі.
