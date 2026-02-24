Ким Чен Ын поручил ребенку контролировать ядерное оружие КНДР

Диктатор КНДР Ким Чен Ын назначил свою дочку-подростка на руководящий пост в Ракетном управлении своей страны. Что важно понимать, именно оно контролирует ядерные силы Пхеньяна. Девочку зовут Ким Джу Э, ей всего 13 лет.
Главные тезисы
- Девочка может стать преемницей Ким Чен Ына в должности главы КНДР.
- В настоящее время диктатор быстро расширяет программу ядерного вооружения.
Ким Чен Ын принял новое абсурдное решение
Журналисты много раз обращали внимание на то, что 13-летняя Ким Джу Е довольно часто сопровождает диктатора КНДР во время публичных выступлений, а также на местах испытания ракет.
Существует высокая вероятность, что именно она является фавориткой на должность верховного лидера после Ким Чен Ына.
Если это действительно произойдет, то будет свидетельствовать об историческом уходе от династической традиции, которая предпочитала наследников мужского пола.
