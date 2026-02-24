Ким Чен Ын поручил ребенку контролировать ядерное оружие КНДР
Категория
Мир
Дата публикации

Ким Чен Ын поручил ребенку контролировать ядерное оружие КНДР

Ким Чен Ын принял новое абсурдное решение
Read in English
Читати українською

Диктатор КНДР Ким Чен Ын назначил свою дочку-подростка на руководящий пост в Ракетном управлении своей страны. Что важно понимать, именно оно контролирует ядерные силы Пхеньяна. Девочку зовут Ким Джу Э, ей всего 13 лет.

Главные тезисы

  • Девочка может стать преемницей Ким Чен Ына в должности главы КНДР.
  • В настоящее время диктатор быстро расширяет программу ядерного вооружения.

Ким Чен Ын принял новое абсурдное решение

Журналисты много раз обращали внимание на то, что 13-летняя Ким Джу Е довольно часто сопровождает диктатора КНДР во время публичных выступлений, а также на местах испытания ракет.

Существует высокая вероятность, что именно она является фавориткой на должность верховного лидера после Ким Чен Ына.

Если это действительно произойдет, то будет свидетельствовать об историческом уходе от династической традиции, которая предпочитала наследников мужского пола.

Этим шагом Ким хочет подготовить ее к командованию Корейской народной армией, и, как сообщается, ее уже инструктируют генералы, а в некоторых случаях она даже отдает приказы, а не Чан Чан Ха, официально занимающий должность директора Ракетного управления с конца 2023 года.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия "перевоспитывает" похищенных украинских детей в лагерях КНДР и Беларуси
дети
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР показала массовое производство копий российских "Искандеров"
Что происходит в Северной Корее
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские бойцы ликвидировали около 6000 военных КНДР
солдат КНДР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?