Ким Чен Ын грезит десятком новых эсминцев производства КНДР

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын дал указание чиновникам кораблестроительной промышленности строить по два эсминца в год и продолжать работу по оснащению ВМС ядерным оружием.
Главные тезисы
- Ким Чен Ын дал указание строить по два эсминца в год для увеличения обороноспособности КНДР.
- План развития национальной обороны предусматривает увеличение морского наступательного потенциала страны.
Ким Чен Ын приказал строить по 2 эсминца в год
Ежегодно в течение новой пятилетки (до 2030 года — ред.) мы должны строить по два надводных военных корабля такого же или высшего класса, — сказал Ким во время инспекции испытаний нового эсминца в Желтом море вблизи города Нампхо.
Северокорейский правитель подчеркнул, что страна якобы обладает достаточным кадровым и промышленным потенциалом для реализации такой задачи.
По словам Кима, все страны, которые будут выражать опасения ростом «обороноспособности» Северной Кореи, являются ее врагами.
Реализация плана развития национальной обороны на следующие пять лет будет являться путем очередной трансформации наших вооруженных сил. Мы будем гарантировать защиту национального суверенитета не словами, а реальными действиями.
