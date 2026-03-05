Ким Чен Ын грезит десятком новых эсминцев производства КНДР

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын дал указание чиновникам кораблестроительной промышленности строить по два эсминца в год и продолжать работу по оснащению ВМС ядерным оружием.

Ким Чен Ын приказал строить по 2 эсминца в год

Ежегодно в течение новой пятилетки (до 2030 года — ред.) мы должны строить по два надводных военных корабля такого же или высшего класса, — сказал Ким во время инспекции испытаний нового эсминца в Желтом море вблизи города Нампхо.

Северокорейский правитель подчеркнул, что страна якобы обладает достаточным кадровым и промышленным потенциалом для реализации такой задачи.

Подводные и надводные силы наших ВМС будут быстро увеличиваться, их вооружение ядерным оружием будет продолжаться, и все это позволит получить мощный морской наступательный потенциал. Поделиться

По словам Кима, все страны, которые будут выражать опасения ростом «обороноспособности» Северной Кореи, являются ее врагами.

КНДР