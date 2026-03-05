Ким Чен Ын грезит десятком новых эсминцев производства КНДР
Категория
Мир
Дата публикации

Ким Чен Ын грезит десятком новых эсминцев производства КНДР

корабль
Read in English
Читати українською
Источник:  KCNA

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын дал указание чиновникам кораблестроительной промышленности строить по два эсминца в год и продолжать работу по оснащению ВМС ядерным оружием.

Главные тезисы

  • Ким Чен Ын дал указание строить по два эсминца в год для увеличения обороноспособности КНДР.
  • План развития национальной обороны предусматривает увеличение морского наступательного потенциала страны.

Ким Чен Ын приказал строить по 2 эсминца в год

Ежегодно в течение новой пятилетки (до 2030 года — ред.) мы должны строить по два надводных военных корабля такого же или высшего класса, — сказал Ким во время инспекции испытаний нового эсминца в Желтом море вблизи города Нампхо.

Северокорейский правитель подчеркнул, что страна якобы обладает достаточным кадровым и промышленным потенциалом для реализации такой задачи.

Подводные и надводные силы наших ВМС будут быстро увеличиваться, их вооружение ядерным оружием будет продолжаться, и все это позволит получить мощный морской наступательный потенциал.

По словам Кима, все страны, которые будут выражать опасения ростом «обороноспособности» Северной Кореи, являются ее врагами.

КНДР

Реализация плана развития национальной обороны на следующие пять лет будет являться путем очередной трансформации наших вооруженных сил. Мы будем гарантировать защиту национального суверенитета не словами, а реальными действиями.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР показала массовое производство копий российских "Искандеров"
Что происходит в Северной Корее
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские бойцы ликвидировали около 6000 военных КНДР
солдат КНДР
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Ким Чен Ын поручил ребенку контролировать ядерное оружие КНДР
Ким Чен Ын принял новое абсурдное решение

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?