"Блэкаут-бомбы". КНДР похвасталась испытанием электромагнитного оружия

Государственная пресса КНДР сообщила об успешных тестах и испытаниях систем электромагнитного оружия и углеродных бомб. Ким Чен Ын назвал эти разработки "особыми средствами стратегического характера".
Главные тезисы
- КНДР гордится успешными испытаниями электромагнитного оружия и углеродных бомб.
- Электромагнитное оружие предназначено для обжига микросхем и средств связи.
- Углеродные волокнистые бомбы, известные как 'блекаут-бомбы', способны погрузить целые регионы во тьму.
КНДР опробовала новое оружие
Испытания длились три дня — с 6 по 8 апреля. Пхеньян впервые открыто заговорил об использовании энергии для выведения из строя техники, отмечает агентство.
Кроме секретных технологий, КНДР проверила боевую мощь своих баллистических ракет. В частности, опробовали кассетные боеголовки тактического назначения. Если верить печати КНДР, площадь поражения боеголовки составляет 6,5-7 гектаров.
Bloomberg напоминает, что южнокорейские военные действительно зафиксировали несколько залпов баллистических ракет в водах у восточного побережья КНДР. Один из запусков мог быть неудачным.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-