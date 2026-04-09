"Блэкаут-бомбы". КНДР похвасталась испытанием электромагнитного оружия

Государственная пресса КНДР сообщила об успешных тестах и испытаниях систем электромагнитного оружия и углеродных бомб. Ким Чен Ын назвал эти разработки "особыми средствами стратегического характера".

КНДР опробовала новое оружие

Испытания длились три дня — с 6 по 8 апреля. Пхеньян впервые открыто заговорил об использовании энергии для выведения из строя техники, отмечает агентство.

Углеродные волокнистые бомбы, также называемые "блекаут-бомбами", предназначены для замыкания электросетей. Они погружают целые регионы во тьму. Электромагнитное оружие, также испытанное КНДР, действует иначе — оно выжигает микросхемы и средства связи. Ким Чен Ын теперь требует от военных совмещать их с другими видами вооружений. Пхеньян стремится получить преимущество в цифровой войне.

Кроме секретных технологий, КНДР проверила боевую мощь своих баллистических ракет. В частности, опробовали кассетные боеголовки тактического назначения. Если верить печати КНДР, площадь поражения боеголовки составляет 6,5-7 гектаров.