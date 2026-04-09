"Блэкаут-бомбы". КНДР похвасталась испытанием электромагнитного оружия
Категория
Мир
Дата публикации

КНДР
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Государственная пресса КНДР сообщила об успешных тестах и испытаниях систем электромагнитного оружия и углеродных бомб. Ким Чен Ын назвал эти разработки "особыми средствами стратегического характера".

Главные тезисы

  • КНДР гордится успешными испытаниями электромагнитного оружия и углеродных бомб.
  • Электромагнитное оружие предназначено для обжига микросхем и средств связи.
  • Углеродные волокнистые бомбы, известные как 'блекаут-бомбы', способны погрузить целые регионы во тьму.

КНДР опробовала новое оружие

Испытания длились три дня — с 6 по 8 апреля. Пхеньян впервые открыто заговорил об использовании энергии для выведения из строя техники, отмечает агентство.

Углеродные волокнистые бомбы, также называемые "блекаут-бомбами", предназначены для замыкания электросетей. Они погружают целые регионы во тьму. Электромагнитное оружие, также испытанное КНДР, действует иначе — оно выжигает микросхемы и средства связи. Ким Чен Ын теперь требует от военных совмещать их с другими видами вооружений. Пхеньян стремится получить преимущество в цифровой войне.

Кроме секретных технологий, КНДР проверила боевую мощь своих баллистических ракет. В частности, опробовали кассетные боеголовки тактического назначения. Если верить печати КНДР, площадь поражения боеголовки составляет 6,5-7 гектаров.

Bloomberg напоминает, что южнокорейские военные действительно зафиксировали несколько залпов баллистических ракет в водах у восточного побережья КНДР. Один из запусков мог быть неудачным.

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
корабль
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?