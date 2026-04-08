КНДР осуществила новые запуски баллистических ракет — Япония и Южная Корея бьют тревогу

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея осуществила новые запуски баллистических ракет, что усилило напряжение в регионе и вызвало беспокойство в Сеуле.

КНДР нагло запустила новые баллистические ракеты

8 апреля КНДР провела очередные запуски ракет, продолжив серию испытаний, начатую ранее. По данным военных Южной Кореи, одна из ракет была выпущена из района Вонсан в сторону восточного побережья и преодолела около 700 км.

Также сообщается, что ранее в тот же день были зафиксированы пуски ракет малой дальности, пролетевших около 240 километров. Совместно с американской стороной идет детальный анализ параметров полетов.

После запусков в Южной Корее было проведено экстренное заседание Совета национальной безопасности. Власти страны расценили действия Пхеньяна как провокацию и призвали прекратить испытания.

В Японии отметили, что ракеты не нарушили ее территориальные воды или исключительную экономическую зону. В то же время в Токио подчеркнули, что подобные действия представляют угрозу безопасности региона.

В Сеуле напомнили, что подобные испытания противоречат резолюциям Совета Безопасности ООН. В то же время Пхеньян традиционно отвергает эти ограничения, отмечая право на самооборону.

Эксперты предполагают, что нынешние пуски могут быть частью плановых разработок, связанных с усовершенствованием ракетных систем, в частности, твердотопливных технологий.

Последние действия КНДР произошли на фоне жестких заявлений со стороны Пхеньяна по Сеулу. В северокорейском МИДе дали понять, что не рассматривают Южную Корею иначе как враждебное государство.

Аналитики считают, что таким образом Север пытается снизить ожидания возможного потепления отношений, несмотря на отдельные сигналы, которые ранее воспринимались как шаги к диалогу.