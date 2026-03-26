Диктаторы КНДР и Беларуси подписали договор о "дружбе и сотрудничестве"

Обе страны подпадают под западные санкции и обвиняются в грубых нарушениях прав человека.
Главные тезисы
- Подписание договора о дружбе и сотрудничестве между КНДР и Беларусью вызвало интерес мировой общественности из-за обоюдного нарушения прав человека и санкций со стороны Запада.
- Сотрудничество этих стран в поддержке войны России против Украины вызывает обеспокоенность и влияет на глобальную политическую картину.
Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор в Пхеньяне
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Северную Корею, где вместе с ее диктатором Ким Чен Ином подписал договор о "дружбе и сотрудничестве" между странами.
В честь визита белорусского диктатора его северокорейский коллега устроил торжественную встречу с салютом артиллерии и парадом.
Обе страны поддерживают войну России против Украины, а также подпадают под западные санкции и обвиняются в грубых нарушениях прав человека.
Лукашенко, активно поддерживающий Москву в ее войне против Украины, возложил букет во Дворец Солнца Кумсусан, где находятся бальзамированные тела отца и деда Кима, от имени Путина.
В то же время, журналисты пишут, что КНДР и Беларусь стали частью глобального проекта Китая, который планирует создать так называемый многополярный мир. Ранее схожее соглашение о стратегическом партнерстве КНДР подписали с Россией, что фактически стало поводом для отправки северокорейских войск на войну против Украины в Курской области.
По данным аналитиков, КНДР получает от Москвы финансовую помощь, военные технологии, продовольствие и энергоносители, что помогает Пхеньяну уменьшить свою зависимость от Китая.
Визит Лукашенко в КНДР состоялся на фоне попыток Вашингтона улучшить отношения с Минском. В частности, в марте США сняли еще одну часть санкций из Беларуси. Ограничения касались банков и предприятий, производящих калийные удобрения.
Лукашенко отпустил 250 политзаключенных. Официально эти люди были осуждены за "преступления экстремистской направленности". В пресс-службе президента Беларуси заявили, что это решение Лукашенко принял "на основе принципа гуманизма".
