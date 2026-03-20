Лукашенко нагло объявил о подготовке "большого соглашения" с США

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о подготовке "большого соглашения" с США.
Главные тезисы
- Лукашенко объявил о подготовке 'большого соглашения' с США, включающего темы ядерных материалов и снятие санкций с белорусских банков и предприятий.
- Это анонсированное соглашение является частью продолжающихся переговоров между Беларусью и Соединенными Штатами.
Лукашенко нагло анонсировал "большое соглашение" с США
С комментарием о "большом соглашении" Лукашенко выступил на следующий день после своей встречи со специальным представителем США в Беларуси Джоном Коулом.
По словам Лукашенко, США сейчас, возможно, еще не совсем готовы к этому, но процесс продолжается.
Мы готовимся к заключению этого крупного соглашения с американцами… "Мы определили свои интересы и направили американцам соответствующие предложения. Как они меня проинформировали, их сейчас прорабатывают. Большое соглашение — это не только политзаключенные", как они говорят.
По его словам, повестка переговоров с США включает не только работу посольств, но и тему ядерных материалов.
