Лукашенко нагло объявил о подготовке "большого соглашения" с США

Лукашенко нагло анонсировал "большое соглашение" с США

С комментарием о "большом соглашении" Лукашенко выступил на следующий день после своей встречи со специальным представителем США в Беларуси Джоном Коулом.

От имени Трампа предложили заключить крупное соглашение, в котором будет освещен ряд вопросов, стоящих на повестке дня наших переговоров. Разве я буду отказываться? Это важно для Беларуси, и для меня, в частности. Поэтому я сказал: "Я нормально к этому отношусь, передайте Дональду, что я согласен, чтобы разработать это большое соглашение, подготовить его. Поделиться

По словам Лукашенко, США сейчас, возможно, еще не совсем готовы к этому, но процесс продолжается.

Мы готовимся к заключению этого крупного соглашения с американцами… "Мы определили свои интересы и направили американцам соответствующие предложения. Как они меня проинформировали, их сейчас прорабатывают. Большое соглашение — это не только политзаключенные", как они говорят.

По его словам, повестка переговоров с США включает не только работу посольств, но и тему ядерных материалов.