Лукашенко нагло объявил о подготовке "большого соглашения" с США
Категория
Мир
Дата публикации

Лукашенко
Читати українською

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о подготовке "большого соглашения" с США.

Главные тезисы

  • Лукашенко объявил о подготовке 'большого соглашения' с США, включающего темы ядерных материалов и снятие санкций с белорусских банков и предприятий.
  • Это анонсированное соглашение является частью продолжающихся переговоров между Беларусью и Соединенными Штатами.

С комментарием о "большом соглашении" Лукашенко выступил на следующий день после своей встречи со специальным представителем США в Беларуси Джоном Коулом.

От имени Трампа предложили заключить крупное соглашение, в котором будет освещен ряд вопросов, стоящих на повестке дня наших переговоров. Разве я буду отказываться? Это важно для Беларуси, и для меня, в частности. Поэтому я сказал: "Я нормально к этому отношусь, передайте Дональду, что я согласен, чтобы разработать это большое соглашение, подготовить его.

По словам Лукашенко, США сейчас, возможно, еще не совсем готовы к этому, но процесс продолжается.

Мы готовимся к заключению этого крупного соглашения с американцами… "Мы определили свои интересы и направили американцам соответствующие предложения. Как они меня проинформировали, их сейчас прорабатывают. Большое соглашение — это не только политзаключенные", как они говорят.

По его словам, повестка переговоров с США включает не только работу посольств, но и тему ядерных материалов.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?