Лукашенко нахабно оголосив про підготовку "великої угоди" зі США

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко оголосив про підготовку "великої угоди" зі США.

Головні тези:

  • Лукашенко оголосив про підготовку “великої угоди” зі США після зустрічі з спеціальним представником.
  • Розробка угоди між Білорусі та Сполученими Штатами є важливою для обох сторін.
  • Переговори також включають тему ядерних матеріалів та зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств.

Із коментарем про "велику угоду" Лукашенко виступив наступного дня після своєї зустрічі зі спеціальним представником США у Білорусі Джоном Коулом.

Від імені Трампа запропонували укласти велику угоду, в якій буде висвітлено низку питань, що стоять на порядку денному наших переговорів. Хіба я буду відмовлятися? Це важливо для Білорусі, і для мене зокрема. Тому я сказав: "Я нормально до цього ставлюся, передайте Дональду, що я згоден, щоб розробити цю велику угоду, підготувати її.

За словами Лукашенка, США зараз, можливо, ще не зовсім готові до цього, але процес триває.

Ми готуємося до укладення цієї великої угоди з американцями… "Ми визначили свої інтереси та надіслали американцям відповідні пропозиції. Як вони мене поінформували, їх зараз опрацьовують. Велика угода — це не лише політв’язні", як вони кажуть.

За його словами, порядок денний переговорів зі США включає не лише роботу посольств, а й тему ядерних матеріалів.

