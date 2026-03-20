Лукашенко нахабно оголосив про підготовку "великої угоди" зі США

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко оголосив про підготовку "великої угоди" зі США.
Головні тези:
- Лукашенко оголосив про підготовку “великої угоди” зі США після зустрічі з спеціальним представником.
- Розробка угоди між Білорусі та Сполученими Штатами є важливою для обох сторін.
- Переговори також включають тему ядерних матеріалів та зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств.
Лукашенко нахабно анонсував “велику угоду” зі США
Із коментарем про "велику угоду" Лукашенко виступив наступного дня після своєї зустрічі зі спеціальним представником США у Білорусі Джоном Коулом.
За словами Лукашенка, США зараз, можливо, ще не зовсім готові до цього, але процес триває.
Ми готуємося до укладення цієї великої угоди з американцями… "Ми визначили свої інтереси та надіслали американцям відповідні пропозиції. Як вони мене поінформували, їх зараз опрацьовують. Велика угода — це не лише політв’язні", як вони кажуть.
За його словами, порядок денний переговорів зі США включає не лише роботу посольств, а й тему ядерних матеріалів.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-