Лукашенко нахабно оголосив про підготовку "великої угоди" зі США

Лукашенко нахабно анонсував “велику угоду” зі США

Із коментарем про "велику угоду" Лукашенко виступив наступного дня після своєї зустрічі зі спеціальним представником США у Білорусі Джоном Коулом.

Від імені Трампа запропонували укласти велику угоду, в якій буде висвітлено низку питань, що стоять на порядку денному наших переговорів. Хіба я буду відмовлятися? Це важливо для Білорусі, і для мене зокрема. Тому я сказав: "Я нормально до цього ставлюся, передайте Дональду, що я згоден, щоб розробити цю велику угоду, підготувати її. Поширити

За словами Лукашенка, США зараз, можливо, ще не зовсім готові до цього, але процес триває.

Ми готуємося до укладення цієї великої угоди з американцями… "Ми визначили свої інтереси та надіслали американцям відповідні пропозиції. Як вони мене поінформували, їх зараз опрацьовують. Велика угода — це не лише політв’язні", як вони кажуть.

За його словами, порядок денний переговорів зі США включає не лише роботу посольств, а й тему ядерних матеріалів.