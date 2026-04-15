КНДР усилила активность на ядерных объектах

Северная Корея в последнее время, вероятно, значительно нарастила свои возможности по производству ядерного оружия.
Главные тезисы
- По словам главы МАГАТЭ, КНДР усилила производство ядерного оружия, что свидетельствует о серьезном росте ее потенциала в этой сфере.
- Спутниковые снимки, анализируемые Центром стратегических и международных исследований, указывают на завершение строительства предполагаемого завода по обогащению урана в Йонбене.
КНДР наращивает возможности производства ядерного оружия
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Выступая в Сеуле, Гросси подтвердил стремительный рост активности на пятимегаваттном реакторе, перерабатывающем блоке, легководном реакторе и других объектах северокорейского ядерного комплекса в Йонбене.
Все это указывает на серьезный рост потенциала КНДР в производстве ядерного оружия.
Гросси добавил, что ядерные возможности Северной Кореи оцениваются в несколько десятков боеголовок.
Спутниковые снимки, сделанные в апреле, подтверждают оценку МАГАТЭ, заявляет Центр стратегических и международных исследований (CSIS).
Снимки указывают на завершение строительства предполагаемого завода по обогащению урана, способного производить оружейный материал.
