КНДР усилила активность на ядерных объектах
Категория
Мир
Дата публикации

Ким
Читати українською
Источник:  Reuters

Северная Корея в последнее время, вероятно, значительно нарастила свои возможности по производству ядерного оружия.

Главные тезисы

  • По словам главы МАГАТЭ, КНДР усилила производство ядерного оружия, что свидетельствует о серьезном росте ее потенциала в этой сфере.
  • Спутниковые снимки, анализируемые Центром стратегических и международных исследований, указывают на завершение строительства предполагаемого завода по обогащению урана в Йонбене.

КНДР наращивает возможности производства ядерного оружия

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Выступая в Сеуле, Гросси подтвердил стремительный рост активности на пятимегаваттном реакторе, перерабатывающем блоке, легководном реакторе и других объектах северокорейского ядерного комплекса в Йонбене.

Все это указывает на серьезный рост потенциала КНДР в производстве ядерного оружия.

Гросси добавил, что ядерные возможности Северной Кореи оцениваются в несколько десятков боеголовок.

По его словам, МАГАТЭ зафиксировало строительство нового объекта, похожего на цеха по обогащению урана в Йонбене и анализ внешних признаков свидетельствует о значительном расширении мощностей по обогащению.

Спутниковые снимки, сделанные в апреле, подтверждают оценку МАГАТЭ, заявляет Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

Снимки указывают на завершение строительства предполагаемого завода по обогащению урана, способного производить оружейный материал.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Диктаторы КНДР и Беларуси подписали договор о "дружбе и сотрудничестве"
Лукашенко
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР осуществила новые запуски баллистических ракет — Япония и Южная Корея бьют тревогу
КНДР
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Блэкаут-бомбы". КНДР похвасталась испытанием электромагнитного оружия
КНДР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?