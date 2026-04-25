КНДР цинічно відкрила музей корейських "героїв СВО"

У Північній Кореї створили музей війни з Україною, у якій брали участь їхні військові як найманці Росії.
Головні тези:
- Голова Держдуми В'ячеслав Володін прибув із робочим візитом до КНДР
- Він візьме участь в урочистій церемонії відкриття меморіального комплексу та Музею бойових подвигів героїв закордонної військової операції.
У КНДР відкрили музей про участь північнокорейців у війні проти України
Про це стало відомо з повідомлень російських медіа про візит делегації РФ до Пхеньяна.
Голова Держдуми В'ячеслав Володін прибув із робочим візитом до КНДР, де візьме участь в урочистій церемонії відкриття меморіального комплексу та Музею бойових подвигів героїв закордонної військової операції, присвяченої мужності корейських солдатів, які брали участь у звільненні Курської області від неонацистів.
Сам Володін під час зустрічі з північнокорейськими посадовцями висловив подяку владі і народу КНДР "за допомогу у боротьбі з неонацистськими загарбниками".
Водночас Північна Корея направила до Росії значний військовий контингент, який брав безпосередню участь у бойових діях на території Курської області і в обстрілах української території.
За різними оцінками, на фронті перебували або перебувають до 11–14 тисяч північнокорейських військових, із яких до 6 тисяч загинули або були поранені.
