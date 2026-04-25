КНДР цинічно відкрила музей корейських "героїв СВО"

У Північній Кореї створили музей війни з Україною, у якій брали участь їхні військові як найманці Росії.

У КНДР відкрили музей про участь північнокорейців у війні проти України

Про це стало відомо з повідомлень російських медіа про візит делегації РФ до Пхеньяна.

Голова Держдуми В'ячеслав Володін прибув із робочим візитом до КНДР, де візьме участь в урочистій церемонії відкриття меморіального комплексу та Музею бойових подвигів героїв закордонної військової операції, присвяченої мужності корейських солдатів, які брали участь у звільненні Курської області від неонацистів.

Сам Володін під час зустрічі з північнокорейськими посадовцями висловив подяку владі і народу КНДР "за допомогу у боротьбі з неонацистськими загарбниками".

Пхеньян передав РФ мільйони артилерійських боєприпасів, а їхня частка може сягати до 70% від усіх, що використовуються російською армією. Загальна вартість поставленого озброєння та допомоги оцінюється у мільярди доларів, причому Росія розраховується не лише грошима, а й передачею військових технологій.

Водночас Північна Корея направила до Росії значний військовий контингент, який брав безпосередню участь у бойових діях на території Курської області і в обстрілах української території.