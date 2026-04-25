КНДР цинично открыла музей корейских "героев СВО"

В Северной Корее был создан музей войны с Украиной, в которой участвовали их военные как наемники России.
Главные тезисы
- Глава Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР
- Он примет участие в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса и Музея военных подвигов героев заграничной военной операции.
В КНДР открыли музей об участии северокорейцев в войне против Украины
Об этом стало известно из сообщений российских медиа о визите делегации РФ в Пхеньян.
Глава Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР, где примет участие в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященной мужеству корейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области от неонацистов.
Сам Володин во время встречи с северокорейскими чиновниками выразил благодарность властям и народу КНДР "за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками".
В то же время Северная Корея направила в Россию значительный военный контингент, принимавший непосредственное участие в боевых действиях на территории Курской области и в обстрелах украинской территории.
По разным оценкам, на фронте находились или находятся до 11-14 тысяч северокорейских военных, из которых до 6 тысяч погибли или были ранены.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-