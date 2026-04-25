КНДР цинично открыла музей корейских "героев СВО"
В Северной Корее был создан музей войны с Украиной, в которой участвовали их военные как наемники России.

Главные тезисы

  • Глава Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР
  • Он примет участие в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса и Музея военных подвигов героев заграничной военной операции.

В КНДР открыли музей об участии северокорейцев в войне против Украины

Об этом стало известно из сообщений российских медиа о визите делегации РФ в Пхеньян.

Глава Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР, где примет участие в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященной мужеству корейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области от неонацистов.

Сам Володин во время встречи с северокорейскими чиновниками выразил благодарность властям и народу КНДР "за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками".

Пхеньян передал РФ миллионы артиллерийских боеприпасов, а их доля может достигать 70% всех используемых российской армией. Общая стоимость вооружения и помощи оценивается в миллиарды долларов, причем Россия рассчитывается не только деньгами, но и передачей военных технологий.

В то же время Северная Корея направила в Россию значительный военный контингент, принимавший непосредственное участие в боевых действиях на территории Курской области и в обстрелах украинской территории.

По разным оценкам, на фронте находились или находятся до 11-14 тысяч северокорейских военных, из которых до 6 тысяч погибли или были ранены.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР осуществила новые запуски баллистических ракет — Япония и Южная Корея бьют тревогу
КНДР
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Блэкаут-бомбы". КНДР похвасталась испытанием электромагнитного оружия
КНДР
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР усилила активность на ядерных объектах
Ким

