Ким Чен Ын готовит "пушечное мясо" для войны РФ против Украины
Источник:  Reuters

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын на съезде назвал молодежь ключевой силой для выполнения задач Трудовой партии Кореи и агитировал идти на войну в Украине на стороне РФ.

Главные тезисы

  • Ким Чен Ын призывает молодежь Северной Кореи идти на войну в Украине на стороне РФ.
  • Лидер режима в Пхеньяне усиливает идеологический контроль и агитирует молодежь стать авангардом в выполнении задач партии.

Ким Чен Ин агитирует молодежь идти на войну против Украины

Накануне в Пхеньяне состоялся 11 съезд Социалистической патриотической лиги молодежи, который проводят в Северной Корее раз в пять лет для юношей и девушек от 14 до 30 лет.

Мероприятие завершилось на этой неделе массовыми митингами, факельными ходами и торжественным концертом.

На мероприятии Ким заявил делегатам, что молодежь является «авангардом» в продвижении государственных целей, назвав лигу ключевой силой для выполнения партийных решений. Он призвал к усилению организации и идеологической дисциплины.

Как пишет Reuters, в письме правящей Трудовой партии участникам конгресса говорилось, что молодые солдаты, отправленные на зарубежные операции, «стали оружием и огнем» для защиты чести страны.

По данным южнокорейских, украинских и западных чиновников, Северная Корея отправила около 14 тыс. военнослужащих для военных действий вместе с российскими военными в Курской области. При этом более 6 тыс. северокорейских солдат погибли.

В прошлом месяце в Пхеньяне был открыт мемориал в честь погибших солдат. На фоне усиления идеологического контроля власти КНДР также жестко ограничивают влияние иностранной культуры, в частности, южнокорейской музыки, фильмов и сленга.

