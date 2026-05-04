Ким Чен Ын готовит "пушечное мясо" для войны РФ против Украины

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын на съезде назвал молодежь ключевой силой для выполнения задач Трудовой партии Кореи и агитировал идти на войну в Украине на стороне РФ.

Накануне в Пхеньяне состоялся 11 съезд Социалистической патриотической лиги молодежи, который проводят в Северной Корее раз в пять лет для юношей и девушек от 14 до 30 лет.

Мероприятие завершилось на этой неделе массовыми митингами, факельными ходами и торжественным концертом.

На мероприятии Ким заявил делегатам, что молодежь является «авангардом» в продвижении государственных целей, назвав лигу ключевой силой для выполнения партийных решений. Он призвал к усилению организации и идеологической дисциплины.

Как пишет Reuters, в письме правящей Трудовой партии участникам конгресса говорилось, что молодые солдаты, отправленные на зарубежные операции, «стали оружием и огнем» для защиты чести страны.

По данным южнокорейских, украинских и западных чиновников, Северная Корея отправила около 14 тыс. военнослужащих для военных действий вместе с российскими военными в Курской области. При этом более 6 тыс. северокорейских солдат погибли.