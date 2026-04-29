У КНДР уже около 50 ядерных боеголовок — инсайдеры

Северная Корея стремительно расширяет свой ядерный потенциал и приближается к точке, когда сможет пробить систему противоракетной обороны США.

Согласно подсчетам, КНДР уже имеет около 50 ядерных боеголовок и ежегодно способна производить материал еще приблизительно для 20. Это существенно повышает темпы наращивания ее ядерного потенциала.

Американская система наземного перехвата на среднем участке траектории (GMD), расположенная на Аляске и в Калифорнии, состоит из 44 ракет-перехватчиков с возможностью расширения еще на 20. Для уничтожения одной цели обычно необходимо запускать по меньшей мере два перехватчика.

При таких условиях одновременный массированный запуск около двух десятков межконтинентальных баллистических ракет может исчерпать запас перехватчиков США.

Наибольшую угрозу представляют ракеты серии Хвасон, которые вместе с существующими боеголовками могут перегрузить систему перехвата США.

В последние годы Пхеньян активно модернизирует арсенал, в частности разрабатывает твердотопливные ракеты, которые сложнее выявить и быстрее запустить.

Кроме того, в этом году КНДР опробовала ракеты с кассетными боеприпасами и ложными целями, пытаясь повысить эффективность прорыва обороны США и Южной Кореи.

Bloomberg отмечает, пока Дональд Трамп ведет войну на Ближнем Востоке, чтобы не допустить получения ядерного оружия клерикальным режимом Ирана, данные свидетельствуют о том, что усилия США по сдерживанию программы Ким Чен Ина потерпели неудачу.

Превращение Северной Кореи из "государства-изгоя" в полноправного члена «клуба ядерных государств» означает, что оно может не только угрожать ядерной войной, но и, возможно, уже способно его вести.

Эксперты отмечают, что режим Ким Чен Ин становится более уверенным в своих возможностях и рассматривает ядерное оружие как главную гарантию выживания.