У КНДР уже около 50 ядерных боеголовок — инсайдеры
Категория
Мир
Дата публикации

ракета
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Северная Корея стремительно расширяет свой ядерный потенциал и приближается к точке, когда сможет пробить систему противоракетной обороны США.

Главные тезисы

  • В настоящее время в КНДР около 50 ядерных боеголовок, а годовые темпы производства материала для новых составляют примерно 20.
  • Ракеты серии Хвасон и другие новые разработки могут перегрузить систему противоракетной обороны США, создавая угрозу для мировой безопасности.

КНДР наращивает ядерный потенциал

Согласно подсчетам, КНДР уже имеет около 50 ядерных боеголовок и ежегодно способна производить материал еще приблизительно для 20. Это существенно повышает темпы наращивания ее ядерного потенциала.

Американская система наземного перехвата на среднем участке траектории (GMD), расположенная на Аляске и в Калифорнии, состоит из 44 ракет-перехватчиков с возможностью расширения еще на 20. Для уничтожения одной цели обычно необходимо запускать по меньшей мере два перехватчика.

При таких условиях одновременный массированный запуск около двух десятков межконтинентальных баллистических ракет может исчерпать запас перехватчиков США.

Наибольшую угрозу представляют ракеты серии Хвасон, которые вместе с существующими боеголовками могут перегрузить систему перехвата США.

В последние годы Пхеньян активно модернизирует арсенал, в частности разрабатывает твердотопливные ракеты, которые сложнее выявить и быстрее запустить.

Кроме того, в этом году КНДР опробовала ракеты с кассетными боеприпасами и ложными целями, пытаясь повысить эффективность прорыва обороны США и Южной Кореи.

Bloomberg отмечает, пока Дональд Трамп ведет войну на Ближнем Востоке, чтобы не допустить получения ядерного оружия клерикальным режимом Ирана, данные свидетельствуют о том, что усилия США по сдерживанию программы Ким Чен Ина потерпели неудачу.

Превращение Северной Кореи из "государства-изгоя" в полноправного члена «клуба ядерных государств» означает, что оно может не только угрожать ядерной войной, но и, возможно, уже способно его вести.

Эксперты отмечают, что режим Ким Чен Ин становится более уверенным в своих возможностях и рассматривает ядерное оружие как главную гарантию выживания.

После ударов США по Ирану и задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, важность ядерного сдерживания для Пхеньяна лишь возросла.

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?