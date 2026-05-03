Волкер пояснив, як захистити Україну до вступу в НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

Волкер пояснив, як захистити Україну до вступу в НАТО

Волкер закликає Україну добиватися гарантій безпеки
Read in English
Джерело:  Liga.net

Американський дипломат, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що підтримує намір України стати членом НАТО, однак він також вважає, що на даному етапі Київ повинен добиватися саме потужних гарантій безпеки від своїх союзників.

Головні тези:

  • Вступ України в НАТО наразі є малоймовірним.
  • Саме тому Київ повинен розглянути інші альтернативи.

Волкер закликає Україну добиватися гарантій безпеки

Американський дипломат вкотре нагадав, що НАТО — це золотий стандарт, тому він розуміє та підтримує бажання України доєднатися до Альянсу.

Але ми всі прекрасно розуміємо, що ви не отримаєте запрошення приєднатися прямо зараз, — наголосив Волкер.

На цьому тлі дипломат порадив команді Володимира Зеленського працювати над гарантіями безпеки з якомога більшою кількістю країн.

За його словами, справді перспективною може стати нордично-балтійсько-британська структура, до якої, зокрема, входить Польща.

Волкер звернув увагу на те, що вкрай важливим також буде розгортання Коаліції Рішучих після того, як настане режим припинення вогню.

Одним із завдань такого коаліційного розгортання було б навчання та оснащення, а також допомога в інтеграції та координації протиповітряної оборони (ППО), щоб ППО України була скоординована з польською, румунською та країнами Балтії в єдиній системі, — заявив американський дипломат.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вихід США з НАТО може стати унікальним шансом для України
Відносини України та НАТО можуть посилитися
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Росія готується до військового протистояння з НАТО — Пісторіус
Пісторіус
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Туск б'є на сполох через "розпад" НАТО
Туск і Макрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?