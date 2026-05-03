Волкер пояснив, як захистити Україну до вступу в НАТО

Американський дипломат, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що підтримує намір України стати членом НАТО, однак він також вважає, що на даному етапі Київ повинен добиватися саме потужних гарантій безпеки від своїх союзників.

Волкер закликає Україну добиватися гарантій безпеки

Американський дипломат вкотре нагадав, що НАТО — це золотий стандарт, тому він розуміє та підтримує бажання України доєднатися до Альянсу.

Але ми всі прекрасно розуміємо, що ви не отримаєте запрошення приєднатися прямо зараз, — наголосив Волкер.

На цьому тлі дипломат порадив команді Володимира Зеленського працювати над гарантіями безпеки з якомога більшою кількістю країн.

За його словами, справді перспективною може стати нордично-балтійсько-британська структура, до якої, зокрема, входить Польща.

Волкер звернув увагу на те, що вкрай важливим також буде розгортання Коаліції Рішучих після того, як настане режим припинення вогню.