Туск б'є на сполох через "розпад" НАТО

Очільник польського уряду Дональд Туск закликав зробити все можливе, щоб зупинити процес розпаду трансатлантичної спільноти, який, на його переконання, вже почався.
Головні тези:
- Виведення 5000 американських військових з Німеччини спровокувало бурхливу реакцію з боку багатьох політиків.
- У Берліні не здивовані, що Трамп вирішив їм помститися.
Колапс НАТО вже почався?
Прем'єр-міністр Польщі вирішив прокоментувати останні неочікувані події на міжнародній арені.
Дональд Туск опублікував свою нову заяву після оголошення США про виведення 5 тисяч військових з Німеччини.
Що важливо розуміти, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також уже встиг відреагувати на плани США вивести 5000 військовослужбовців з його країни.
За словами глави оборонного відомства, це рішення Дональда Трампа не стало для нього сюрпризом.
Окрім того, він закликав країни Європи взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.
У НАТО на тлі останніх подій чітко дали зрозуміти, що залишаються впевненим у своїх оборонних можливостях та потенціалі стримування, попри нещодавні рішення Вашингтона.
