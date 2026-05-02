Туск б'є на сполох через "розпад" НАТО
Туск і Макрон
Джерело:  online.ua

Очільник польського уряду Дональд Туск закликав зробити все можливе, щоб зупинити процес розпаду трансатлантичної спільноти, який, на його переконання, вже почався.

Головні тези:

  • Виведення 5000 американських військових з Німеччини спровокувало бурхливу реакцію з боку багатьох політиків.
  • У Берліні не здивовані, що Трамп вирішив їм помститися.

Колапс НАТО вже почався?

Прем'єр-міністр Польщі вирішив прокоментувати останні неочікувані події на міжнародній арені.

Дональд Туск опублікував свою нову заяву після оголошення США про виведення 5 тисяч військових з Німеччини.

Найбільшу загрозу для трансатлантичного співтовариства становлять не зовнішні вороги, а триваючий процес розпаду нашого альянсу. Ми всі маємо зробити все необхідне, щоб зупинити цю згубну тенденцію.

Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі

Що важливо розуміти, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також уже встиг відреагувати на плани США вивести 5000 військовослужбовців з його країни.

За словами глави оборонного відомства, це рішення Дональда Трампа не стало для нього сюрпризом.

Окрім того, він закликав країни Європи взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

У НАТО на тлі останніх подій чітко дали зрозуміти, що залишаються впевненим у своїх оборонних можливостях та потенціалі стримування, попри нещодавні рішення Вашингтона.

