Туск б'є на сполох через "розпад" НАТО

Очільник польського уряду Дональд Туск закликав зробити все можливе, щоб зупинити процес розпаду трансатлантичної спільноти, який, на його переконання, вже почався.

Колапс НАТО вже почався?

Прем'єр-міністр Польщі вирішив прокоментувати останні неочікувані події на міжнародній арені.

Дональд Туск опублікував свою нову заяву після оголошення США про виведення 5 тисяч військових з Німеччини.

Найбільшу загрозу для трансатлантичного співтовариства становлять не зовнішні вороги, а триваючий процес розпаду нашого альянсу. Ми всі маємо зробити все необхідне, щоб зупинити цю згубну тенденцію. Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

The greatest threat to the transatlantic community are not its external enemies, but the ongoing disintegration of our alliance. We must all do what it takes to reverse this disastrous trend. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 2, 2026

Що важливо розуміти, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також уже встиг відреагувати на плани США вивести 5000 військовослужбовців з його країни.

За словами глави оборонного відомства, це рішення Дональда Трампа не стало для нього сюрпризом.

Окрім того, він закликав країни Європи взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.