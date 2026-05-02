Туск бьет тревогу из-за "распада" НАТО
Категория
Политика
Дата публикации

Туск и Макрон
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Глава польского правительства Дональд Туск призвал сделать все возможное, чтобы остановить процесс распада трансатлантического сообщества, который, по его убеждению, уже начался.

Главные тезисы

  • Вывод 5000 американских военных из Германии спровоцировал бурную реакцию со стороны многих политиков.
  • В Берлине не удивлены, что Трамп решил им отомстить.

Коллапс НАТО уже начался?

Премьер-министр Польши решил прокомментировать неожиданные события на международной арене.

Дональд Туск опубликовал свое новое заявление после оглашения США о выводе 5 тысяч военных из Германии.

Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не внешние враги, а продолжающийся процесс распада нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы остановить эту пагубную тенденцию.

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Что важно понимать, министр обороны Германии Борис Писториус также успел отреагировать на планы США вывести 5000 военнослужащих из его страны.

По словам главы оборонного ведомства, данное решение Дональда Трампа не стало для него сюрпризом.

Кроме того, он призвал страны Европы взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

В НАТО на фоне последних событий ясно дали понять, что остаются уверенными в своих оборонных возможностях и потенциале сдерживания, несмотря на недавние решения Вашингтона.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?