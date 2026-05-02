Туск бьет тревогу из-за "распада" НАТО

Глава польского правительства Дональд Туск призвал сделать все возможное, чтобы остановить процесс распада трансатлантического сообщества, который, по его убеждению, уже начался.

Коллапс НАТО уже начался?

Премьер-министр Польши решил прокомментировать неожиданные события на международной арене.

Дональд Туск опубликовал свое новое заявление после оглашения США о выводе 5 тысяч военных из Германии.

Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не внешние враги, а продолжающийся процесс распада нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы остановить эту пагубную тенденцию. Дональд Туск Премьер-министр Польши

The greatest threat to the transatlantic community are not its external enemies, but the ongoing disintegration of our alliance. We must all do what it takes to reverse this disastrous trend. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 2, 2026

Что важно понимать, министр обороны Германии Борис Писториус также успел отреагировать на планы США вывести 5000 военнослужащих из его страны.

По словам главы оборонного ведомства, данное решение Дональда Трампа не стало для него сюрпризом.

Кроме того, он призвал страны Европы взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.