Волкер объяснил, как защитить Украину до вступления в НАТО

Американский дипломат, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что поддерживает намерение Украины стать членом НАТО, однако также считает, что на данном этапе Киев должен добиваться именно мощных гарантий безопасности от своих союзников.

Волкер призывает Украину добиваться гарантий безопасности

Американский дипломат в очередной раз напомнил, что НАТО — это золотой стандарт, поэтому он понимает и поддерживает желание Украины присоединиться к Альянсу.

Но мы все прекрасно понимаем, что вы не получите приглашение присоединиться прямо сейчас, — подчеркнул Волкер. Поделиться

На этом фоне дипломат посоветовал команде Владимира Зеленского работать над гарантиями безопасности с наибольшим количеством стран.

По его словам, действительно перспективной может стать нордически-балтийско-британская структура, в которую, в частности, входит Польша.

Волкер обратил внимание на то, что крайне важным также будет развертывание Коалиции решительных после того, как наступит режим прекращения огня.