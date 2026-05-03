Волкер объяснил, как защитить Украину до вступления в НАТО
Источник:  Liga.net

Американский дипломат, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что поддерживает намерение Украины стать членом НАТО, однако также считает, что на данном этапе Киев должен добиваться именно мощных гарантий безопасности от своих союзников.

Главные тезисы

  • Вступление Украины в НАТО сейчас маловероятно.
  • Поэтому Киев должен рассмотреть другие альтернативы.

Американский дипломат в очередной раз напомнил, что НАТО — это золотой стандарт, поэтому он понимает и поддерживает желание Украины присоединиться к Альянсу.

Но мы все прекрасно понимаем, что вы не получите приглашение присоединиться прямо сейчас, — подчеркнул Волкер.

На этом фоне дипломат посоветовал команде Владимира Зеленского работать над гарантиями безопасности с наибольшим количеством стран.

По его словам, действительно перспективной может стать нордически-балтийско-британская структура, в которую, в частности, входит Польша.

Волкер обратил внимание на то, что крайне важным также будет развертывание Коалиции решительных после того, как наступит режим прекращения огня.

Одной из задач такого коалиционного развертывания было бы обучение и оснащение, а также помощь в интеграции и координации противовоздушной обороны (ПВО), чтобы ПВО Украины была скоординирована с польской, румынской и странами Балтии в единой системе, — заявил американский дипломат.

