РФ атаковала Украину баллистикой и 43 дронами, несмотря на "режим тишины"

Украина и Россия договорились о так называемом "режиме тишины" в период 9, 10 и 11 мая. Несмотря на это, российские захватчики в ночь на 9 мая совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села баллистической ракетой Искандер-М, 43 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, а также дронами-имитаторами "Пародия".