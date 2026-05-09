РФ атаковала Украину баллистикой и 43 дронами, несмотря на "режим тишины"
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину баллистикой и 43 дронами, несмотря на "режим тишины"

Воздушные Силы ВСУ
Россия нарушила "режим тишины" в первый день
Read in English
Читати українською

Украина и Россия договорились о так называемом "режиме тишины" в период 9, 10 и 11 мая. Несмотря на это, российские захватчики в ночь на 9 мая совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села баллистической ракетой Искандер-М, 43 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, а также дронами-имитаторами "Пародия".

Главные тезисы

  • Россия еще раз продемонстрировала, что не собирается заканчивать войну.
  • Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных БПЛА на 6 локациях.

Россия нарушила "режим тишины" в первый день

Новое воздушное нападение врага началось в 18:00 8 мая.

Российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы «Пародия» на юге, севере и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание ракеты и 9 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Волкер объяснил, как защитить Украину до вступления в НАТО
Волкер призывает Украину добиваться гарантий безопасности
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Ким Чен Ын готовит "пушечное мясо" для войны РФ против Украины
Ин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп назвал Украину лучшим союзником США в Европе
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?