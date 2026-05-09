РФ атаковала Украину баллистикой и 43 дронами, несмотря на "режим тишины"

Украина и Россия договорились о так называемом "режиме тишины" в период 9, 10 и 11 мая. Несмотря на это, российские захватчики в ночь на 9 мая совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села баллистической ракетой Искандер-М, 43 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, а также дронами-имитаторами "Пародия".
Главные тезисы
- Россия еще раз продемонстрировала, что не собирается заканчивать войну.
- Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных БПЛА на 6 локациях.
Россия нарушила "режим тишины" в первый день
Новое воздушное нападение врага началось в 18:00 8 мая.
Российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание ракеты и 9 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
