Трамп назвал Украину лучшим союзником США в Европе

Американский лидер Дональд Трамп неожиданно для всех заявил, что ему нравится украинский коллега Владимир Зеленский, несмотря на то, что тот "хитрый парень". Кроме того, он назвал Украину самым надежным союзником для США в Европе.

Трамп выступил с новыми заявлениями о Зеленском и Украине

Глава Белого дома снова вспомнил о конфликте с украинским лидером в Овальном кабинете.

По словам Трампа, это был единственный негативный эпизод в его отношениях с Зеленским.

Как мне показалось, [момент в Белом доме] был немного агрессивным с его стороны, — высказался Трамп в интервью Salem News Channel.

Зеленский — непростой парень, и мы хотим добиться урегулирования. И, знаете ли, они теряют территории, но это дается большой ценой и для России, и для них. И мне нравится Зеленский. Я всегда более или менее ладил с ним. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне Дональд Трамп неожиданно заявил, что Украина лучше любого из союзников США по НАТО:

Они лучше всех в Европе в этой борьбе. По крайней мере они помогают.

По словам главы Белого дома, Европа его очень разочаровывает.