Команда Трампа готовится к поражению на промежуточных выборах

Администрация президента США Дональда Трампа уже начала активно готовиться к сценарию, в рамках которого Республиканская партия может лишиться части власти на промежуточных выборах в 2026 году.

Трампа может ударить по Республиканской партии

Как удалось узнать журналистам, юристы Белого дома проводят закрытые инструктажи для политических работников администрации.

Анонимные источники утверждают, что эти встречи длятся примерно 30 минут и проходят в формате коротких презентаций.

Работникам объясняют, как работает контроль Конгресса над правительством и что может измениться, если власть в Конгрессе перейдет к демократам. Поделиться

Команда Дональда Трампа уже пришла к выводу, что есть высокая вероятность потери республиканцами мест в Конгрессе после выборов.

Главные причины таких тенденций:

падение рейтинга поддержки президента США;

экономические трудности;

политические скандалы внутри страны.

По словам журналистов, речь идет о том, что команда Трампа не только готовится к потенциальному поражению, но и к более жесткому контролю со стороны будущего Конгресса.

На этом фоне Белый дом делает все возможное, чтобы снизить риски для своих чиновников.