Команда Трампа готовится к поражению на промежуточных выборах

Источник:  The Washington Post

Администрация президента США Дональда Трампа уже начала активно готовиться к сценарию, в рамках которого Республиканская партия может лишиться части власти на промежуточных выборах в 2026 году.

  • Если власть поменяется, то будет больше проверок и запросов в администрацию Трампа.
  • Белый дом готовится к самому худшему из сценариев.

Как удалось узнать журналистам, юристы Белого дома проводят закрытые инструктажи для политических работников администрации.

Анонимные источники утверждают, что эти встречи длятся примерно 30 минут и проходят в формате коротких презентаций.

Работникам объясняют, как работает контроль Конгресса над правительством и что может измениться, если власть в Конгрессе перейдет к демократам.

Команда Дональда Трампа уже пришла к выводу, что есть высокая вероятность потери республиканцами мест в Конгрессе после выборов.

Главные причины таких тенденций:

  • падение рейтинга поддержки президента США;

  • экономические трудности;

  • политические скандалы внутри страны.

По словам журналистов, речь идет о том, что команда Трампа не только готовится к потенциальному поражению, но и к более жесткому контролю со стороны будущего Конгресса.

На этом фоне Белый дом делает все возможное, чтобы снизить риски для своих чиновников.

Это как ситуация, когда руководство компании понимает, что может смениться собственник или наблюдательный совет, и заранее объясняет сотрудникам, как работать в условиях более жестких проверок.

