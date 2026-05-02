Трамп жалуется, что Мелания запрещает танцевать под "гимн гомосексуалистов"

Американский лидер Дональд Трамп отважился на новое неожиданное признание. Как оказалось, его жена – первая леди США Мелания – ненавидит, когда он танцует под песню YMCA группы Village People.

Мелания ненавидит, когда я танцую… особенно под песню, которую некоторые называют гимном гомосексуалистов. Дональд Трамп Президент США

Глава Белого дома начал утверждать, что композиция, которая десятилетия назад достигала лишь пятого места в чартах, теперь якобы возглавила рейтинги.

Что важно понимать, речь идет о треке YMCA группы Village People — впервый он прозвучал еще в далеком 1978 году.

Дело в том, что эта песня у большинства слушателей уже много десятилетий ассоциируется с ЛГБТ-культурой.

Трамп много раз включал эту композицию во время своих политических митингов, начиная с времен избирательной кампании 2020 года.

Танцы президента США под трек YMCA собирают миллионы просмотров.

Что также интересно, один из авторов песни Виктор Виллис недавно объяснял, что эта композиция не имеет прямого отношения к гомосексуальности.

Артист уверял, что текст посвящен молодежи и деятельности YMCA.