Война с Ираном завершена — Трамп обратился к Конгрессу США

1 мая президент США Дональд Трамп сообщил Конгрессу, что война с Ираном завершена.
Главные тезисы
- Президент Трамп заявил о завершении войны с Ираном и отправил письмо в Конгресс США.
- Мнения представителей республиканцев и демократов разделились по поводу необходимости дальнейших действий в отношении Ирана.
Трамп считает войну с Ираном завершенной
Американский президент таким образом пытается положить конец спорам о необходимости одобрения конфликта Конгрессом.
По словам Трампа, прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот срок.
Издание отмечает, что это послание призвано предотвратить обострение борьбы на Капитолийском холме, где Трамп сталкивается с перспективой потери поддержки республиканцев, поскольку война затянулась на второй месяц без четкой стратегии выхода.
Однако аргументация Белого дома не понравится демократам и некоторым республиканцам, утверждающим, что администрация должна свернуть кампанию, поскольку она достигла этого рубежа.
Письмо также появилось на фоне перешедших в тупик переговоров и продолжающейся военной блокады иранских портов.
Сегодня Трамп перед отъездом из Белого дома во Флориду заявил журналистам, что представил Ирану "окончательное предложение", но выразил пессимизм о возможности достижения соглашения с "разобщенным" правительством страны.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-