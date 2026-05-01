Война с Ираном завершена — Трамп обратился к Конгрессу США

Трамп считает войну с Ираном завершенной

Американский президент таким образом пытается положить конец спорам о необходимости одобрения конфликта Конгрессом.

Politico получило письмо, в котором Белый дом изложил свою позицию. В настоящее время конфликт на Ближнем Востоке достиг 60-дневного установленного законом срока, согласно которому операции должны быть прекращены, если законодатели не санкционируют применение военной силы.

По словам Трампа, прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот срок.

С 7 апреля 2026 г. между США и Ираном не было никаких перестрелок. Начавшиеся 28 февраля 2026 года боевые действия прекращены. Дональд Трамп Президент США

Издание отмечает, что это послание призвано предотвратить обострение борьбы на Капитолийском холме, где Трамп сталкивается с перспективой потери поддержки республиканцев, поскольку война затянулась на второй месяц без четкой стратегии выхода.

Однако аргументация Белого дома не понравится демократам и некоторым республиканцам, утверждающим, что администрация должна свернуть кампанию, поскольку она достигла этого рубежа.

Письмо также появилось на фоне перешедших в тупик переговоров и продолжающейся военной блокады иранских портов.

Сегодня Трамп перед отъездом из Белого дома во Флориду заявил журналистам, что представил Ирану "окончательное предложение", но выразил пессимизм о возможности достижения соглашения с "разобщенным" правительством страны.