Война с Ираном завершена — Трамп обратился к Конгрессу США
Категория
Политика
Дата публикации

Война с Ираном завершена — Трамп обратился к Конгрессу США

Трамп
Читати українською
Источник:  Politico

1 мая президент США Дональд Трамп сообщил Конгрессу, что война с Ираном завершена.

Главные тезисы

  • Президент Трамп заявил о завершении войны с Ираном и отправил письмо в Конгресс США.
  • Мнения представителей республиканцев и демократов разделились по поводу необходимости дальнейших действий в отношении Ирана.

Трамп считает войну с Ираном завершенной

Американский президент таким образом пытается положить конец спорам о необходимости одобрения конфликта Конгрессом.

Politico получило письмо, в котором Белый дом изложил свою позицию. В настоящее время конфликт на Ближнем Востоке достиг 60-дневного установленного законом срока, согласно которому операции должны быть прекращены, если законодатели не санкционируют применение военной силы.

По словам Трампа, прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот срок.

С 7 апреля 2026 г. между США и Ираном не было никаких перестрелок. Начавшиеся 28 февраля 2026 года боевые действия прекращены.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Издание отмечает, что это послание призвано предотвратить обострение борьбы на Капитолийском холме, где Трамп сталкивается с перспективой потери поддержки республиканцев, поскольку война затянулась на второй месяц без четкой стратегии выхода.

Однако аргументация Белого дома не понравится демократам и некоторым республиканцам, утверждающим, что администрация должна свернуть кампанию, поскольку она достигла этого рубежа.

Письмо также появилось на фоне перешедших в тупик переговоров и продолжающейся военной блокады иранских портов.

Сегодня Трамп перед отъездом из Белого дома во Флориду заявил журналистам, что представил Ирану "окончательное предложение", но выразил пессимизм о возможности достижения соглашения с "разобщенным" правительством страны.

Они добились определенных успехов, но я не уверен, что они когда-нибудь достигнут цели. Я бы сказал, что я недоволен… они хотят заключить сделку, но я не доволен.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Италия отвергла обвинения Трампа в отсутствии помощи США в Ормузском проливе
Италия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп объявил о повышении пошлин на автомобили из Евросоюза
Donald Trump
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп принял новые санкции против высокопоставленных чиновников Кубы
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?