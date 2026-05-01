Италия отвергла обвинения Трампа в отсутствии помощи США в Ормузском проливе

В Италии отреагировали на обвинения американского президента Дональд Трамп по поводу отсутствия помощи США, особенно в вопросах морской безопасности в Ормузском проливе.

Об этом сообщил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Комментируя заявления Трампа о том, что Италия не желала поддержать войну США против Ирана, Крозетто подчеркнул, что подобные обвинения не соответствуют действительности.

Мы также предложили свою помощь в миссии по безопасности судоходства. Это высоко оценили американские военные.

По данным издания La Repubblica, в Италии есть семь американских баз, где находятся до 15 тысяч военнослужащих. Силы США, в частности, снабжают Италию системами противовоздушной обороны, на замену которых потребовалось бы десятилетие.

Сначала Трамп пригрозил сокращением американского военного присутствия в Германии на фоне спора с канцлером Фридрихом Мерцом из-за войны с Ираном.

Уже 30 апреля глава Белого дома заявил, что может рассмотреть аналогичные шаги и в отношении Италии и Испании, критиковавших действия США на Ближнем Востоке.

Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя ужасно — совершенно ужасно. Дональд Трамп Президент США

Также стало известно, что администрация Трампа разработала своеобразный рейтинг союзников по НАТО — и уже ищет способы наказать тех, кто отказался поддержать войну с Ираном.