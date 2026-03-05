Испания и Италия отправят свои корабли и системы ПВО для защиты Кипра

5 марта Минобороны Испании анонсировало отправку своего современного фрегата для защиты Кипра. Такое же заявление сделал и министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Испания и Италия помогут защитить Кипр на фоне иранских атак

Испания приняла такое решение после того, как удар беспилотника по британской базе на Кипре втянул ее в войну на Ближнем Востоке.

Испанское Минобороны сообщило, что фрегат "Кристобаль Колонн" присоединится к французскому авианосцу "Шарль де Голль" и кораблям греческого военно-морского флота.

Этот шаг планируется, чтобы "обеспечить защиту и противовоздушную оборону", а также "поддержать эвакуацию мирного населения".

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что в ближайшие дни страна направит военно-морские силы для защиты Кипра. Поделиться

Кроме того, он анонсировал развертывание систем противовоздушной обороны от беспилотников и ракет для стран Ближнего Востока.

Мы не единственная страна, которая столкнулась с такой ситуацией и все мы получали запросы о помощи. Мы вместе оцениваем ситуацию, в том числе, как разделить ответственность. Мы должны просмотреть наши позиции в регионе и реагировать на запросы дружественных стран, оказавшихся в затруднительном положении.

Он добавил, что Италия намерена обеспечить "многосферное присутствие" на Ближнем Востоке, "разместив системы ПВО с защитой от дронов и ракет в рамках наших санкционированных операций и в соответствии с нашими миссиями".