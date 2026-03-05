Испания и Италия отправят свои корабли и системы ПВО для защиты Кипра
Категория
Мир
Дата публикации

Испания и Италия отправят свои корабли и системы ПВО для защиты Кипра

Кипр
Читати українською
Источник:  The Guardian

5 марта Минобороны Испании анонсировало отправку своего современного фрегата для защиты Кипра. Такое же заявление сделал и министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Главные тезисы

  • Испания и Италия направляют свои корабли и системы ПВО для защиты Кипра от возможных угроз на Ближнем Востоке.
  • После иранской атаки на британскую базу на Кипре страны приняли решение о совместных действиях по обеспечению безопасности региона.

Испания и Италия помогут защитить Кипр на фоне иранских атак

Испания приняла такое решение после того, как удар беспилотника по британской базе на Кипре втянул ее в войну на Ближнем Востоке.

Испанское Минобороны сообщило, что фрегат "Кристобаль Колонн" присоединится к французскому авианосцу "Шарль де Голль" и кораблям греческого военно-морского флота.

Этот шаг планируется, чтобы "обеспечить защиту и противовоздушную оборону", а также "поддержать эвакуацию мирного населения".

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что в ближайшие дни страна направит военно-морские силы для защиты Кипра.

Кроме того, он анонсировал развертывание систем противовоздушной обороны от беспилотников и ракет для стран Ближнего Востока.

Мы не единственная страна, которая столкнулась с такой ситуацией и все мы получали запросы о помощи. Мы вместе оцениваем ситуацию, в том числе, как разделить ответственность. Мы должны просмотреть наши позиции в регионе и реагировать на запросы дружественных стран, оказавшихся в затруднительном положении.

Он добавил, что Италия намерена обеспечить "многосферное присутствие" на Ближнем Востоке, "разместив системы ПВО с защитой от дронов и ракет в рамках наших санкционированных операций и в соответствии с нашими миссиями".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Курдские вооруженные формирования начали военную операцию в Иране
курды
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Иранские дроны атаковали аэропорт в Азербайджане — видео
дроны
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рютте сделал заявление насчет ракетной атаки Ирана по Турции
Рютте

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?