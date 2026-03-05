Іспанія та Італія відправлять свої кораблі та системи ППО для захисту Кіпру

5 березня Міноборони Іспанії анонсувало відправку свого найсучаснішого фрегата для захисту Кіпру. Таку ж заяву зробив і міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Іспанія та Італія допоможуть захистити Кіпр на тлі іранських атак

Іспанія ухвалила таке рішення після того, як удар безпілотника по британській базі на Кіпрі втягнув її у війну на Близькому Сході.

Іспанське Міноборони повідомило, що фрегат "Крістобаль Колон" приєднається до французького авіаносця "Шарль де Голль" і кораблів грецького військово-морського флоту.

Цей крок планується, щоб "забезпечити захист і протиповітряну оборону", а також "підтримати евакуацію мирного населення".

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що найближчими днями країна направить військово-морські сили для захисту Кіпру. Поширити

Крім того, він анонсував розгортання систем протиповітряної оборони від безпілотників і ракет для країн Близького Сходу.

Ми не єдина країна, яка зіткнулася з такою ситуацією, і всі ми отримували запити про допомогу. Ми разом оцінюємо ситуацію, в тому числі те, як розділити відповідальність. Ми повинні переглянути наші позиції в регіоні і реагувати на запити дружніх країн, які опинилися в скрутному становищі.

Він додав, що Італія має намір забезпечити "багатосферну присутність" на Близькому Сході, "розмістивши системи ППО із захистом від дронів і ракет в рамках наших санкціонованих операцій і відповідно до наших місій".