Соловьев обозвал Мэлони "фашисткой и с*кой" — Италия отреагировала
Источник:  ANSA

Скандальный российский пропагандист Владимир Соловьев пытался публично унизить лидера Италии Джорджу Мэлони, назвав ее "фашисткой, идоткой и с*кой". На фоне громкого скандала итальянский МИД вызвал на разговор российского посла в Риме.

Главные тезисы

  • Соловьев начал выдумывать, что Мэлони "предала" Трампа.
  • Власти Италии не собираются игнорировать эти безосновательные оскорбления.

Соловьев оказался в центре нового скандала

Путинский приспешник в эфире своей собственной программы "Полный контакт" высказывался вульгарно на итальянском языке.

Соловьев цинично обозвал премьер-министра "фашисткой, сертифицированной идиоткой, плохой женщиной", также — "с*ка Мэлони".

Позор для человечества. Предательство — это ее второе имя: она предала Трампа, которому раньше присягала на верность, — сетовал российский пропагандист во время своей программы.

На эти цинические заявления мгновенно отреагировал глава итальянской дипломатии Антонио Таяни.

Последний официально подтвердил, что уже вызвал российского посла Алексея Парамонова в Министерство иностранных дел Итлаи.

… чтобы выразить официальный протест в связи с очень серьезными и оскорбительными заявлениями, сделанными ведущим Владимиром Соловьевым на российском телевидении в адрес премьер-министра Джорджи Мелони, которой я выражаю свою полную солидарность и поддержку, — подчеркнул Антонио Таяни.

Что важно понимать, накануне лидер Италии также попала под шквал критики со стороны президента США Дональда Трампа, однако сразу дала ему отпор.

Больше по теме

"Мы не согласны". Мэлони публично выступила против Трампа
Мелони также бросила вызов Трампу
Зеленский раскрыл детали переговоров с Мелони
Владимир Зеленский
Зеленский
"Привыкла говорить то, что думаю". Мелони раскрыла причину конфликта с Трампом
Мэлони дала понять, что не боится Трампа

