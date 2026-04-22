Соловьев обозвал Мэлони "фашисткой и с*кой" — Италия отреагировала

Скандальный российский пропагандист Владимир Соловьев пытался публично унизить лидера Италии Джорджу Мэлони, назвав ее "фашисткой, идоткой и с*кой". На фоне громкого скандала итальянский МИД вызвал на разговор российского посла в Риме.
Главные тезисы
- Соловьев начал выдумывать, что Мэлони "предала" Трампа.
- Власти Италии не собираются игнорировать эти безосновательные оскорбления.
Соловьев оказался в центре нового скандала
Путинский приспешник в эфире своей собственной программы "Полный контакт" высказывался вульгарно на итальянском языке.
Соловьев цинично обозвал премьер-министра "фашисткой, сертифицированной идиоткой, плохой женщиной", также — "с*ка Мэлони".
На эти цинические заявления мгновенно отреагировал глава итальянской дипломатии Антонио Таяни.
Последний официально подтвердил, что уже вызвал российского посла Алексея Парамонова в Министерство иностранных дел Итлаи.
Что важно понимать, накануне лидер Италии также попала под шквал критики со стороны президента США Дональда Трампа, однако сразу дала ему отпор.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-