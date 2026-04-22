Соловьев обозвал Мэлони "фашисткой и с*кой" — Италия отреагировала

Скандальный российский пропагандист Владимир Соловьев пытался публично унизить лидера Италии Джорджу Мэлони, назвав ее "фашисткой, идоткой и с*кой". На фоне громкого скандала итальянский МИД вызвал на разговор российского посла в Риме.

Соловьев оказался в центре нового скандала

Путинский приспешник в эфире своей собственной программы "Полный контакт" высказывался вульгарно на итальянском языке.

Соловьев цинично обозвал премьер-министра "фашисткой, сертифицированной идиоткой, плохой женщиной", также — "с*ка Мэлони".

Позор для человечества. Предательство — это ее второе имя: она предала Трампа, которому раньше присягала на верность, — сетовал российский пропагандист во время своей программы.

На эти цинические заявления мгновенно отреагировал глава итальянской дипломатии Антонио Таяни.

Последний официально подтвердил, что уже вызвал российского посла Алексея Парамонова в Министерство иностранных дел Итлаи.

… чтобы выразить официальный протест в связи с очень серьезными и оскорбительными заявлениями, сделанными ведущим Владимиром Соловьевым на российском телевидении в адрес премьер-министра Джорджи Мелони, которой я выражаю свою полную солидарность и поддержку, — подчеркнул Антонио Таяни.

Что важно понимать, накануне лидер Италии также попала под шквал критики со стороны президента США Дональда Трампа, однако сразу дала ему отпор.