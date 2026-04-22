Соловйов обізвав Мелоні "фашисткою і с*кою" — Італія відреагувала

Скандальний російський пропагандист Володимир Соловйов намагався публічно принизити лідерку Італії Джорджу Мелоні, назвавши її "фашисткою, ідоткою і с*кою". На тлі гучного скандалу італійське МЗС викликало на розмову російського посла в Римі.

Соловйов опинився у центрі нового скандалу

Путінський посіпака в етері своєї власної програми "Повний контакт" висловлювався вульгарно італійською мовою.

Соловйов безсоромно обізавав прем'єр-міністерку "фашисткою, сертифікованою ідіоткою, поганою жінкою", також — "с*ка Мелоні".

Ганьба для людства. Зрада — це її друге ім'я: вона зрадила Трампа, якому раніше присягала на вірність, — бідкався російський пропагандист під час своєї програми.

На ці цинічні заяви миттєво відреагував шеф італійської дипломатії Антоніо Таяні.

Останній офіційно підтвердив, що вже викликав російського посла Олексія Парамонова до Міністерства закордонних справ Ітлаії.

… щоб висловити офіційний протест у зв'язку з дуже серйозними та образливими заявами, зробленими ведучим Владіміром Соловйовим на російському телебаченні на адресу прем'єр-міністра Джорджі Мелоні, якій я висловлюю свою повну солідарність і підтримку, — наголосив Антоніо Таяні.

Що важливо розуміти, напередодні лідерка Італії також потрапила під шквал критики з боку президента США Дональда Трампа, однак одразу дала йому відсіч.