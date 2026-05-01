Італія відкинула звинувачення Трампа щодо відсутності допомоги США в Ормузькій протоці
Джерело:  The Guardian

В Італії відреагували на звинувачення американського президента Дональд Трамп щодо відсутності допомоги США, особливо у питаннях морської безпеки в Ормузькій протоці.

Головні тези:

  • Італія відкинула звинувачення Трампа у відсутності допомоги в Ормузькій протоці, наголосивши на своїй готовності підтримувати місію з безпеки судноплавства.
  • Згідно з інформацією видання La Repubblica, в Італії перебуває сім американських баз, де станціоновано велику кількість військового присутності.

Італія відкинула звинувачення Трампа у бездіяльності

Про це повідомив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Коментуючи заяви Трампа про те, що Італія не бажала підтримати війну США проти Ірану, Крозетто наголосив, що такі звинувачення не відповідають дійсності.

Ми також запропонували свою допомогу для місії з безпеки судноплавства. Це високо оцінили американські військові.

За даними видання La Repubblica, в Італії є сім американських баз, де перебуває до 15 тисяч військовослужбовців. Сили США, зокрема, забезпечують Італію системами протиповітряної оборони, на заміну яких знадобилося б десятиліття.

Спочатку Трамп пригрозив скороченням американської військової присутності в Німеччині на тлі суперечки з канцлером Фрідріхом Мерцом через війну з Іраном.

Вже 30 квітня очільник Білого дому заявив, що може розглянути аналогічні кроки і щодо Італії та Іспанії, які критикували дії США на Близькому Сході.

Італія нам нічим не допомогла, а Іспанія поводилася жахливо - абсолютно жахливо.

Дональд Трамп

Президент США

Також стало відомо, що адміністрація Трампа розробила своєрідний рейтинг союзників по НАТО - і вже шукає способи покарати тих, хто відмовився підтримати війну з Іраном.

Більше по темі

