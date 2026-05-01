Війна з Іраном завершена — Трамп звернувся до Конгресу США

1 травня президент США Дональд Трамп повідомив Конгрес, що війна з Іраном завершена.
Головні тези:
- Президент Трамп заявив про завершення війни з Іраном, виславши листа до Конгресу США.
- Представники республіканців і демократів розділені щодо поточної ситуації, деякі вважають необхідність агресивніших дій, інші - відсторонення від конфлікту.
Трамп вважає війну з Іраном завершеною
Американський президент таким чином намагається покласти край суперечкам щодо необхідності схвалення конфлікту Конгресом.
За словами Трампа, припинення вогню з Тегераном фактично зупиняє цей термін.
Видання зазначає, що це послання покликане запобігти загостренню боротьби на Капітолійському пагорбі, де Трамп стикається з перспективою втрати підтримки республіканців, оскільки війна затягнулася на другий місяць без чіткої стратегії виходу.
Однак аргументація Білого дому не сподобається демократам і деяким республіканцям, які стверджують, що адміністрація повинна згорнути кампанію, оскільки вона досягла цього рубежу.
Лист також з'явився на тлі переговорів, що зайшли в глухий кут, і триваючої військової блокади іранських портів.
Сьогодні Трамп перед від'їздом із Білого дому до Флориди заявив журналістам, що представив Ірану "остаточну пропозицію", але висловив песимізм щодо можливості досягнення угоди з "роз'єднаним" урядом країни.
