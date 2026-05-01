Війна з Іраном завершена — Трамп звернувся до Конгресу США

Трамп вважає війну з Іраном завершеною

Американський президент таким чином намагається покласти край суперечкам щодо необхідності схвалення конфлікту Конгресом.

Politico отримало листа, в якому Білий дім виклав свою позицію. В цей час конфлікт на Близькому Сході досяг 60-денного встановленого законом терміну, згідно з яким операції повинні бути припинені, якщо законодавці не санкціонують застосування військової сили.

За словами Трампа, припинення вогню з Тегераном фактично зупиняє цей термін.

З 7 квітня 2026 року між США та Іраном не було жодних перестрілок. Бойові дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, припинені. Дональд Трамп Президент США

Видання зазначає, що це послання покликане запобігти загостренню боротьби на Капітолійському пагорбі, де Трамп стикається з перспективою втрати підтримки республіканців, оскільки війна затягнулася на другий місяць без чіткої стратегії виходу.

Однак аргументація Білого дому не сподобається демократам і деяким республіканцям, які стверджують, що адміністрація повинна згорнути кампанію, оскільки вона досягла цього рубежу.

Лист також з'явився на тлі переговорів, що зайшли в глухий кут, і триваючої військової блокади іранських портів.

Сьогодні Трамп перед від'їздом із Білого дому до Флориди заявив журналістам, що представив Ірану "остаточну пропозицію", але висловив песимізм щодо можливості досягнення угоди з "роз'єднаним" урядом країни.